Смена духовного лидера: лютеране Латвии голосуют за нового архиепископа

Сегодня и завтра, 7 июня, в Рижском соборе пройдет 30-й Синод Евангелически-лютеранской церкви Латвии (ЕЛЦЛ), в рамках которого запланированы выборы нового архиепископа, свидетельствует информация на сайте ЕЛЦЛ.

На должность лютеранского архиепископа были выдвинуты четыре кандидата: вспомогательный епископ Рижской архиепархии Риналдс Грантс, пробст Пилтенского округа Карлис Ирбе, пастор общины Старой Святой Гертруды в Риге Кристс Калниньш и пробст Икшкильского округа Дзинтарс Лаугалис.

После заслушивания кандидатов в конце прошлого года собрание Рижской архиепархии решило выдвинуть на должность архиепископа Грантса и Лаугалиса.

Участниками Синода являются архиепископ, епископы, члены Высшего совета, пробсты, пасторы и помощники пасторов общин, евангелисты-исполняющие обязанности пасторов, а также делегаты общин — старосты или уполномоченные по решению совета общины лица.

Архиепископ будет избран большинством голосов.

Процесс выбора нового архиепископа начался в связи с планируемым уходом на пенсию нынешнего архиепископа ЕЛЦЛ Яниса Ванагса. Ванагс занимает пост архиепископа более 30 лет. Его хиротония в сан архиепископа состоялась в Рижском соборе 29 августа 1993 года, а завершение его служения планируется 29 августа 2025 года торжественной церемонией передачи архиепископского посоха.