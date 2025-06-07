Долг пересмотреть – посмертно! Или хождение по мукам пенсионерки Лигиты Р.

Читая, а затем перечитывая то судебное решение Сената, я никак не могла избавиться от то и дело возникающих вопросов: о морали в нашем обществе, о компетентности судов, о качестве принимаемых ими решений.

А еще о том, сколько людей пострадало и сколько судеб, возможно, оказалось сломано только из-за того, что кто-то, наделенный властью выносить жизненно важные решения, где-то что-то не учел, не заметил, не принял во внимание…

Выселить без предоставления

7 ноября 2016 года SIA Rīgas pilsētbūvnieks – организация, управлявшая социальным домом по ул. Д. Бранткална, 17/2, – подало в суд иск против жительницы дома, пенсионерки-инвалида 2-й группы Лигиты Р. В исковом заявлении управляющая компания просила суд:

расторгнуть договор аренды жилого помещения;

выселить ответчицу;

взыскать с нее задолженность по арендной плате и оплате услуг, связанных с пользованием жилым помещением, в размере 8677,60 евро за период с 1 февраля 2009 года по 16 октября 2018 года;

взыскать с нее неустойку в размере 8,87 евро.

Истец указывал, что ответчица пользовалась жильем и получала коммунальные услуги, однако свои обязательства не исполняла – не оплачивала счета в полном объёме. И даже предупреждения о том, что с ней будет расторгнут договор аренды, а долг будет взыскан в судебном порядке, ее не вразумили – долг так и не был полностью погашен.

В исковом заявлении отмечалось также, что ответчица жаловалась на слишком высокий расход воды и на некорректно работающие счетчики, однако истец тут же приводил свой контраргумент: чрезмерный расход воды возник из-за неисправной сантехники, в чем была виновата сама ответчица. Что до утверждения ответчицы, что счетчики фиксируют потребление воды неправильно, то это неверно: счетчики были проверены в соответствии с нормативными актами.

Отметим, что это заявление домоуправа-истца не подтвердилось материалами дела: адвокат представил суду заключение Центра защиты прав потребителей (PTAC), где констатировались нарушения правил проверки качества измерительных приборов.

С мая 2010 года ответчица систематически не передавала показания счетчиков воды, что существенно повлияло на расчеты водопотребления, произведенные согласно постановлению Кабинета министров от 12 декабря 2006 года № 999 «Порядок, в котором арендатор жилого помещения и арендодатель рассчитываются с поставщиком услуг за услуги, связанные с использованием жилого помещения».

Рассмотрение дела в январе 2020 года в суде Видземского предместья Риги завершилось победой управляющей компании: ее иск был удовлетворен полностью. В ходе процесса было установлено, что арендодатель не получал арендную плату более трех месяцев, что ответчица была предупреждена о расторжении договора и что, согласно статье 28 закона «Об аренде жилых помещений» (ч.1, п.п. 1 и 2), имеются все основания для расторжения договора аренды и последующего выселения арендатора. Возражения ответчицы, что с нее требуют за потребление воды несоразмерно высокую сумму, были признаны необоснованными: ведь она не передавала показания счетчиков в порядке, установленном договором!

Аналогичную позицию занял и Рижский окружной суд, рассмотревший апелляционную жалобу Лигиты Р. в мае 2021 года. Решение было однозначным:

расторгнуть договор аренды;



выселить ответчицу без предоставления другого жилья;

взыскать с нее долг в размере 8677,60 евро, неустойку в размере 8,87 евро и судебные расходы в размере 765,55 евро.

В судебном решении также указывалось, что статус малообеспеченного лица и инвалидность ответчицы НЕ ОСВОБОЖДАЮТ от обязанностей арендатора, указанных в статье 10 ч. 2 закона «Об аренде жилых помещений». Будучи признанной малообеспеченной, ответчица получала жилищное пособие от социальной службы Рижского самоуправления. Однако оставшуюся часть счетов должна была оплачивать сама, что и делала – но не на постоянной основе, из-за чего и скопился крупный долг.

Воду лей, не жалей!

Небольшое отступление. Львиная часть долга, который предлагалось оплатить Лигите Р., относилась именно к потреблению воды. Вспоминая период с 2009 по 2018 годы (в течение которого копился долг пенсионерки), могу сказать: вопросы учета потребления воды тогда были вообще одной из острых тем и предметом многочисленных жалоб. Квартиры оснащались индивидуальными счетчиками потребления воды, и жители стали замечать, что их квартирные счетчики фиксируют меньший объем потребленной воды, чем тот объем и, соответственно, оплата, которые у них фигурируют в счетах.

Начались неудобные вопросы по поводу появления в счетах позиции «разница» (starpība), люди сообщали (в том числе и в нашу газету) об изношенных, не менявшихся десятилетиями водопроводных трубах, присылали фотографии с фонтанами бьющей из прохудившихся труб воды и с гневными прогнозами, что эти гигантские утечки потом «раскидывают» на конечного потребителя. Управляющие компании, в свою очередь, винили «воров воды» – дескать, ставят хитрые приспособления, чтобы «тормозить» показания расхода воды на квартирных счетчиках, а соседям приходится платить за воду больше...

Среди всей этой неразберихи в особенно незавидном положении оказались люди, которые либо не установили у себя счетчики, либо не подавали данные вовремя. Откуда взялся громадный долг конкретно у Лигиты Р. – из-за неисправной сантехники, из-за чьей-то недобросовестности или по какой-то другой причине, – судить не беремся. Однако, судя по величине суммы, могло показаться, что пенсионерка лила воду безостановочно сутками, и уже это, по идее, могло бы у судей, разбиравших это дело, вызвать некоторые вопросы. Но нет, не вызвало.

Печальный конец

За сухими формулировками судебных решений подчас трудно разглядеть человеческую составляющую. И можно только догадываться, какой стресс испытывала одинокая пенсионерка-инвалид на протяжении почти десятилетия, находясь под дамокловым мечом выселения на улицу, и как этот стресс отражался на ее здоровье.

Тем временем дело дошло до высшей судебной инстанции – Сената Латвийской Республики. Вот несколько цитат из его постановления (перевод автора. – М. Б.):

«Суд (апелляционный) ошибочно применил Правила № 1013, поскольку они не распространяются на арендаторов».

«Были нарушены статьи 93.1, 97, 189. 3 и 190.1 Гражданского процессуального закона».

«Суд ненадлежащим образом оценил доказательства поверки счетчиков. (...) Расчеты, основанные на показаниях счетчика, не прошедшего поверку должным образом, недействительны. Запрос на замену счетчиков истец отклонил».

«Суд необоснованно не применил статьи 5 и 16 Конвенции о правах инвалидов. С 2009 года ответчица имеет II группу инвалидности, по решению ВДЭАК – бессрочно. Из-за тяжелых функциональных нарушений (психическое здоровье) она нуждается в помощнике. Истец знал об этих обстоятельствах. Ответчица действительно не подавала показания счетчиков, но суд не оценил, могла ли она в силу состояния здоровья и отсутствия помощника решать вопросы, связанные с оплатой и фиксацией показаний. Также не были рассмотрены другие причины образования долга: статус малоимущей, действия/бездействие истца и социальной службы, просрочки выплат социальной службы. Был нарушен принцип равенства, так как человеку с инвалидностью нельзя устанавливать такие же обязанности, как другим».

Постановление Сената ЛР с описанием обстоятельств дела и оценкой работы апелляционного суда заняло пять страниц и завершилось вердиктом:

отменить решение Рижского окружного суда от 19 мая 2021 года и направить дело в Рижский окружной суд на новое рассмотрение;

ответчице Лигите Р., - вернуть страховой (обеспечительный?) взнос в размере 300 евро.

Однако все это для Лигиты Р. уже не имеет значения. Она умерла через пару месяцев после того, как Сенат восстановил в отношении ее законность и справедливость.

– Хорошо, что в Латвии есть Сенат, в котором можно оспорить абсурдные приговоры судов низших инстанций, – прокомментировал «хождение по мукам» Лигиты Р. правозащитник Ивар Редисонс, представлявший ее интересы в суде.

Но сейчас, оглядываясь назад, самым поразительным, на мой взгляд, было поведение не истца, ни даже судей, а работников социальной службы Риги. Эта служба отказала пенсионерке-инвалиду в ее многочисленных просьбах помочь разобраться в кошмарных счетах, которые ей выставляла управляющая компания, и помочь установить новые счетчики воды. На суде социальная служба Риги поддержала иск управляющей компании, требовавшей выставить на улицу беспомощного инвалида! И так бы, возможно, и случилось, но, к счастью, вмешались соседи пенсионерки: нашли и пригласили ей защитника – юриста.

Ей даже было отказано в такой мелочи – доложить ситуацию депутатской комиссии, которая могла принять решение отозвать иск о выселении, поскольку и дом принадлежит самоуправлению, и деньги – самоуправлению, и вопросы помощи малообеспеченным и нуждающимся тоже, по закону, являются прямой обязанностью самоуправления. Может быть, пора руководству Рижской думы повысить уровень ответственности и начать строже спрашивать с сотрудников муниципальных служб – в данном случае, почему они писали отказы на просьбы инвалида, которые в принципе могли бы выполнить. Пусть столичные власти наконец обратят внимание, как оказывается людям социальная помощь.