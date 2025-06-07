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Политически пассивны: трое из каждых четырех заключенных Латвии проигнорировали выборы 0 486

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Политически пассивны: трое из каждых четырех заключенных Латвии проигнорировали выборы

На муниципальных выборах в тюрьмах проголосовали в общей сложности 872 заключённых, как выяснило агентство LETA в Управлении мест лишения свободы.

За голосованием в Рижской центральной тюрьме наблюдали представители Службы государственной безопасности. В других тюрьмах также присутствовали наблюдатели от избирательных участков и избирательной комиссии.

На 1 июля 2024 года в пенитенциарных учреждениях Латвии находилось 3348 заключенных, утверждает Минюст, который курирует пенитенциарную систему Латвии. Более свежих данных нет, но вряд ли за год число сидельцев резко выросло или снизилось.

Таким образом, несложно подсчитать, что политическая активность заключенных составило около 26%.

Низкую активность можно объяснить тем, что не все из томящихся за решеткой мужчин и женщин являются гражданами Латвии. Кроме того, кандидаты в депутаты в своих предвыборных выступлениях почти не заметили этот срез населения страны.

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#выборы #тюрьма
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