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После длительного перерыва открывается усадьбе в Межотне 0 1083

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
После длительного перерыва открывается усадьбе в Межотне
ФОТО: пресс-фото

После длительного перерыва усадьба в Межотне сегодня в 10:00 откроет двери для посетителей с минимально оформленной экспозицией, сообщили агентству LETA в музее Рундальского дворца.

В музее напоминают, что комплекс усадьбы в Межотне передан в управление музею Рундальского дворца до 2030 года. "Таким образом, один из выдающихся образцов архитектуры классицизма в Латвии снова включён в список объектов культурного туризма", — подчёркивают в музее.

В этом году дворец будет открыт с минимальной экспозицией, но со временем она будет дополняться и совершенствоваться. В день открытия можно будет увидеть несколько предметов из фондов музея Рундальского дворца, в том числе созданный в 1828 году скульптором Паоло Трискорни памятник княгине Шарлотте Маргарете фон Ливен, скульптуру неизвестного автора "Амур и Психея", а также скульптуру "Похищение сабинянок" фламандского скульптора XVIII века.

Более крупные изменения ожидаются в следующем году, когда в помещениях дворца начнут проводиться также сменные выставки.

Дворец будет открыт для посетителей каждый день: с мая по октябрь — с 10:00 до 18:00, а в тихий сезон — с ноября по апрель — с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что был подписан договор о передаче усадьбы в Межотне (Межотненского дворца) в управление музею Рундальского дворца. Соглашение между музеем и ГАО "Государственная недвижимость" действительно до 14 мая 2030 года.

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