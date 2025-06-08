Клиника! - В Латвии медики после 12-часовой смены идут не домой, а на вторую работу

В Латвии остро стоит проблема недофинансирования ключевых отраслей — здравоохранения, образования и сферы безопасности. Несмотря на колоссальную важность этих профессий для общества, их представители получают столь низкую заработную плату, что вынуждены работать в несколько смен или совмещать с другой работой. Это напрямую угрожает не только их личному благополучию и здоровью, но и безопасности и качеству предоставляемых услуг в целом.

Журналистка Дайна Янькалне в эфире передачи TV24 «Preses klubs» эмоционально описала случай, когда высококвалифицированная операционная медсестра отработала 12-часовую смену в больнице и сразу после этого отправилась на вторую работу. Более того, эта женщина — единственный родитель, что требует от нее еще большего самопожертвования ради семьи.

Журналистка эмоционально описала такую реальность: «Это безумие с большой буквы! Тут даже не идет речь о каком-то конвейере! Речь идет о том, что человек работает на ответственной должности и не может заработать достаточно, чтобы после 12-часовой смены пойти домой и побыть со своим ребенком — ей приходится идти дальше на другие работы».

Такие примеры — не исключение, а скорее тревожная тенденция. Специалисты, на плечах которых держится система здравоохранения, образования и общественной безопасности, оказываются в состоянии хронической усталости и эмоционального выгорания. Это делает их уязвимыми, снижает эффективность и увеличивает риск ошибок