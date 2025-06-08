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Клиника! - В Латвии медики после 12-часовой смены идут не домой, а на вторую работу 4 743

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
kasjauns.lv
Клиника! - В Латвии медики после 12-часовой смены идут не домой, а на вторую работу

В Латвии работники важнейших профессий — медики, педагоги, сотрудники служб безопасности — вынуждены работать на износ, совмещая несколько должностей ради элементарного выживания.

В Латвии остро стоит проблема недофинансирования ключевых отраслей — здравоохранения, образования и сферы безопасности. Несмотря на колоссальную важность этих профессий для общества, их представители получают столь низкую заработную плату, что вынуждены работать в несколько смен или совмещать с другой работой. Это напрямую угрожает не только их личному благополучию и здоровью, но и безопасности и качеству предоставляемых услуг в целом.

Журналистка Дайна Янькалне в эфире передачи TV24 «Preses klubs» эмоционально описала случай, когда высококвалифицированная операционная медсестра отработала 12-часовую смену в больнице и сразу после этого отправилась на вторую работу. Более того, эта женщина — единственный родитель, что требует от нее еще большего самопожертвования ради семьи.

Журналистка эмоционально описала такую реальность: «Это безумие с большой буквы! Тут даже не идет речь о каком-то конвейере! Речь идет о том, что человек работает на ответственной должности и не может заработать достаточно, чтобы после 12-часовой смены пойти домой и побыть со своим ребенком — ей приходится идти дальше на другие работы».

Такие примеры — не исключение, а скорее тревожная тенденция. Специалисты, на плечах которых держится система здравоохранения, образования и общественной безопасности, оказываются в состоянии хронической усталости и эмоционального выгорания. Это делает их уязвимыми, снижает эффективность и увеличивает риск ошибок

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(4)
  • С
    Сарказм
    9-го июня

    Сначала как-то даже жалко их... а потом вспоминаешь, что врачи (про сестер не помню) являются самой высокоплачиваемой профессией в Латвии со средней зарплатой болеее 2,5 тыс. (и при этом они еще постоянно ноют, какие они бедные несчастные, бастуют периодически, дополнительные бюджеты себе выбивают... Про педагоагов - вообще отдельный разговор, по личному опыту, то, во что сегодня превратилась школа, уровень даваемых знаний и заинтеерсованность педагогов в результатах... можно описать только в крайне нецензурных выражениях.

    2
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    8-го июня

    Одна из причин куда деваются люди из Латвии и почему снижается рождаемость.

    7
    1
  • MT
    Michael T.
    8-го июня

    Привет медики! Охранники тоже работаю сутки через трое, по графику, за минималку...и вме охранники работают на трех работах, выходит трле суток и одни сутки выходной...Вот и считайте какая переработка....Жадные хозчйчики и бездушные нач, охраны- для вас работники просто мясо расходное... Молодеж учитесь и не идите в это говно на работу.....пусть ищут кто хочет....

    14
    3
  • LS
    Lusi Sipenko
    8-го июня

    У медицинских.сестёр в гост. учреждениях хорошая зарплата

    10
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