Бесплатная помощь на дому: на что рассчитывать рижанам? И как ее получить?

«Слышал, что Рижская дума предоставляет услуги на дому одиноким людям, которые в силу преклонного возраста и/или состояния здоровья (физического и ментального) не могут выполнять повседневную домашнюю работу, и помочь им некому.

Нельзя ли подробнее узнать, какая конкретно помощь оказывается и как ее получить?»

Согласно информации, предоставленной нам Управлением коммуникации Рижской думы, самоуправление предоставляет клиентам на дому следующие социальные услуги:

• обеспечение личной гигиены;

• помощь при посещении туалета;

• укладывание и переворачивание в постели;

• помощь при одевании/раздевании;

• кормление;

• приготовление пищи или помощь в приготовлении;

• приём медикаментов;

• покупка и доставка продуктов питания и других предметов быта;

• уборка жилого помещения;

• доставка воды и вынос использованной;

• стирка белья в стиральной машине или прачечной;

• доставка топлива, растопка печи и т.п.;

• посреднические услуги для оплаты коммунальных счетов, организации социальных и медицинских услуг и др.

В число услуг по уходу на дому может входить также:

Доставка горячих обедов на дом для тех, у кого нет возможности приготовить еду на месте (например, у клиента социальной службы нет плиты или она не работает, либо отключена подача воды и т.д.). Правда, при условии, если данный клиент не получает другую услугу, которая обеспечивает его питание.

«Кнопка безопасности», которая обеспечивает возможность постоянной связи, информационную поддержку и помощь 24 часа в сутки для лиц, которые из-за возраста или функциональных нарушений находятся в риске беспомощности.

Помощь ассистента-сопровождающего, которая обеспечивает физическую и информационную поддержку людям, у которых из-за физических или психических нарушений затруднено передвижение вне их жилья при посещении государственных или муниципальных учреждений и организаций для решения бытовых вопросов, а также медицинских учреждений.

Видеовизит – эта услуга обеспечивает дистанционное наблюдение и ежедневное общение с человеком по месту его жительства. Цель – максимально сохранить независимый образ жизни клиента; при этом регулярное общение предотвращает ухудшение его эмоционального состояния.

Чтобы начать получать эти и другие социальные услуги по уходу на дому, самому соискателю или уполномоченному им представителю нужно обратиться в отделение Рижской социальной службы по месту декларированного проживания или фактического пребывания соискателя услуги, представив следующие документы:

✓ письменное заявление с указанием проблемы и желаемых для ее решения видов социальных услуг;

✓ справку от семейного врача о состоянии здоровья с указанием типа функциональных нарушений и признаков острых инфекций (если есть). В справке дополнительно указываются рекомендации по уходу и профилактике, если человек хочет получить уход на дому (включая услугу «кнопка безопасности»);

✓ заключение психиатра о психическом здоровье и наличии специальных (психиатрических) противопоказаний для получения услуг (если речь идет о лице с психическими нарушениями);

✓ документы, подтверждающие доходы лица (семьи);

✓ другие документы, если они необходимы для принятия решения.

Также надо иметь в виду, что услуги по уходу на дому со стороны самоуправления:

ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЮТСЯ – если доходы клиента и совместно проживающих с ним членов семьи не превышают 740 евро в месяц на одного члена семьи;

ЧАСТИЧНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ – если доходы превышают 740 евро, но недостаточны для полной оплаты расходов на услуги;

НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ – если лицо (семья) финансово обеспечено и может полностью покрыть расходы на социальные услуги.

Более подробную информацию обо всех услугах, можно получить по информационному телефону Рижской социальной службы: 67105048, 25770080 (в рабочие дни в рабочее время).