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Сегодня обещают сильные ливни и грозы 0 739

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
Сегодня обещают сильные ливни и грозы

В воскресенье ожидается кратковременный дождь, а во второй половине дня облака принесут сильные ливни и, возможно, грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо останется облачным, лишь изредка будет светить солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, во второй половине дня - слабый ветер. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В Риге в течение дня будет и солнце, и дождь. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +19...+21 градус.

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