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Пачка сигарет за 10 евро: в Латвии могут радикально поднять акциз на табачные изделия 4 1225

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2025
kasjauns.lv
Пачка сигарет за 10 евро: в Латвии могут радикально поднять акциз на табачные изделия
ФОТО: pixabay

В брюссельских кулуарах все активнее обсуждается идея повысить налоги для компенсации расходов на оборону и другие нужды. Один из вариантов — пересмотр Директивы об акцизном налоге на табак (TED) и последующее повышение ставок пишет Otkrito.lv.

Комиссар ЕС Вопке Хукстра в начале июня во время неформального завтрака с депутатами Европарламента в Страсбурге уже заявил о намерении до конца лета представить предложения по пересмотру табачных налогов, несмотря на возражения ряда стран ЕС. Об этом сообщает издание Euractiv.

Однако тот же источник отмечает, что предложения Хукстры могут не совпадать с позицией его руководителя — президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поскольку пересмотр табачной директивы не включен в рабочую программу ЕК на 2025 год.

Рост налогов, который трудно представить

Первоначальные предложения, рассмотренные еще в декабре 2022 года, но так и не переданные на дальнейшее рассмотрение, предусматривали резкое повышение налогов: на сигареты — на 100%, на сигары и сигариллы — на 900%, на другие табачные изделия — до 445%.

Многие страны ЕС и эксперты выступают против такого скачка налогов, поскольку нет доказательств, что это приведет к желаемым результатам. Напротив, это может усилить и без того высокую инфляцию, а также значительно расширить рынок контрабандной табачной продукции в Европе.

Если говорить о здоровье и распространенности курения — это особенно болезненный вопрос для Латвии. Мы входим в число стран с самым высоким уровнем курения в ЕС и, как следствие, страдаем от соответствующих последствий для общественного здоровья.

Еще в 2021 году, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 25% жителей Латвии курили ежедневно — 38% мужчин и 12% женщин. В среднем по Европе (по данным Еврокомиссии за 2019 год) этот показатель составлял 18,4%.

Еще тревожнее статистика по смертности от болезней, связанных с курением, в возрастной группе 15–49 лет: по данным Института показателей здоровья (IMHE), в 2021 году по этой причине умерли 6,21% всех умерших, а в возрастной группе 50–69 лет — уже 13,1%.

Контрабанда как угроза государству и здоровью

По исследованию агентства Nielsen, нелегальный рынок сигарет в Латвии остается одним из крупнейших в ЕС — 19,1% (во 2 квартале 2024 года), тогда как в аналогичном периоде 2023 года он составлял 15,2%.

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#налоги #алкоголь #курение
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(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    Давно пора!

    11
    25
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го июня

    Контрабандисты вам рукоплещут! А вообще скоро будем жить, как Чиполлино в мультике: налог на лождь, град, молнию, ветер... Жаль только, налог на скудоумие властей не введут никак - клопов-кровососов в латвийской "элитке" сразу поубавилось бы...

    77
    6
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    9-го июня

    В латвии очень хорошо растёт табак, вполне можно самому выращивать и делать курево почти бесплатно, табак- довольно красивое растение с большими листьями.

    29
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    9-го июня

    Я знаю, как растет табак - выращивал в Ростове-на-Дону. Местный табак так же хренов по качеству, как наши власти - климат не тот.

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