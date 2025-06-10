Погода капризничает: во вторник возможны грозы и ветер

Во вторник небо в Латвии будет переменно облачным, местами пройдут кратковременные дожди, возможна также гроза, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывами со скоростью 8–13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.

В Риге в течение дня облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. При слабом до умеренного западном, юго-западном ветре температура воздуха повысится до +18..+19 градусов.

На погодные условия влияет северный край антициклона.

В полдень уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого. Наиболее внимательно следует беречься от солнца в период с 12 до 15 часов.