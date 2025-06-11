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Где в Риге будут встречать Янову ночь и отмечать Лиго 0 1439

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Где в Риге будут встречать Янову ночь и отмечать Лиго
ФОТО: LETA

Празднование Лиго в Риге с 20:00 23 июня до 4:30 утра 24 июня планируется в парке Гризинькалнс, на Дзегужкалнсе (Кукушкина гора) и в Зелёном театре Межапарка, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Лиго в парке Гризинькалнс

Праздничное мероприятие в Гризинькалнсе под названием «От солнца до солнца» в 20:00 откроют фольклорный ансамбль «Kokle» и постфолк-группа «Rikši».

В 22:20 состоится проводы солнца и зажжение костра вместе с фольклорными коллективами и Катриной Димантой, после чего последует её концерт с группой «Zeltrači».

После полуночи участников праздника развлекут диджей и группа барабанов и волынок «Auļi». После двух часов ночи всех пригласят потанцевать вместе с группой «DeLight», а в 3:45 прозвучит этно-сет Яновой ночи от диджея Каспара Завилевскиса. В 4:30 состоится встреча рассвета и завершение праздника.

Праздник в Гризинькалнсе будет вести актёр Артур Крузкопс.

Лиго на Кукушкиной горе

В Дзегужкалнсе Лиго пройдёт в традиционной атмосфере. В 20:00 праздник откроют Зоя Хеймрате и Эдгар Липорс вместе с участниками «Rīgas Danču klubs» и этногруппой «Zeidi».

С 20:30 до 22:00 состоится традиционное приветствие праздника и песнопения под руководством «Zeidi», а с 22:30 до 23:00 собравшихся будет развлекать группа «Iļģi».

С 23:00 до полуночи состоится танцевальный тур, который поведут Илга Рейзниеце и группа «Iļģi», а танцевальные шаги будут показывать танцоры «Rīgas Danču klubs».

После полуночи состоится торжественное чествование всех Янисов, после чего последуют обряды изгнания тьмы и танцы под аккомпанемент этногруппы «Ogas».

С 1:30 до 3:00 самые выносливые будут встречать рассвет вместе с музыкальным объединением «Rahu», а сама встреча рассвета пройдёт под звуки группы нового фольклора «Jauno Jāņu orķestris».

Лиго в Межапарке

В Зелёном театре Межапарка с 20:00 всех участников праздника будут ждать «Zaļumballes orķestris» и солист Нормунд Рутулис.

В 21:00 слушателей порадует певец Айнар Бумбиерис, а с 22:30 — группа певцов из Лиепаи: Андрис Эрглис, Феликс Кигелис, Янис Страздс и другие в программе «Золотые песни Лиепаи».

Ближе к полуночи, около 23:40, выступят группа «Credo», Юрис Каукулис и группа «Dzelzs vilks». Позже, немного после двух ночи, за веселье будут отвечать группы «Pirmais kurss» и «Crazy Dolls», а чуть позже, около четырёх утра, пройдёт ритуал пробуждения солнца.

Праздник будут вести актёры Иева Аниня и Айнар Анчевскис.

Вход на все мероприятия будет свободным. На местах проведения можно будет приобрести традиционные праздничные угощения и напитки.

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