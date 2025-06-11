Премьер придумала, где найти деньги на реконструкцию онкоцентра

Финансирование на реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) решено найти в европейских фондах, заявила в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня.

Финансирование на реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) решено найти в европейских фондах, заявила в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что в первую очередь проблемы с финансированием возникли из-за того, что одна строительная компания не завершила свои работы вовремя и правительству пришлось решать проблемы сразу двух больниц - РВКУБ и клинической университетской больницы им. Паулса Страдиньша (КУБПС).

Силиня отметила, что правительство нашло финансирование, чтобы закончить Латвийский центр инфектологии и премьеру важно найти финансирование для ЛОЦ, что является ее установкой министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.

По мнению премьер-министра, пациенты онкологического профиля заслуживают хороших помещений, и правительство будет искать это финансирование. "У нас есть на это деньги в бюджете? Нет. Нам придется для этого искать финансирование в европейских фондах, такое решение мы приняли при рассмотрении этого вопроса на заседании правительства", - рассказала Силиня.

Она добавила, что финансирование "чрезвычайно большое" - более сотни миллионов, а такое финансирование можно найти только по частям.

"Поскольку мы смогли гибко подойти к политике сплочения, то и вчера на встрече с еврокомиссаром Фито […] мы договорились, что раз у Латвии есть возможность гибко применять средства европейских фондов, этой возможностью мы и воспользуемся", - сказала Силиня.

После встречи Союза зеленых и крестьян (СЗК) с представителями ЛОЦ заместитель председателя парламентской фракции СЗК Аугустс Бригманис, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что университетские больницы являются стратегическими объектами и финансирование для выполнения начатых строительных работ необходимо найти.

Председатель парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (СЗК) сообщил, что комиссия к вопросу о реализации проектов развития университетских больниц вернется осенью, когда в парламенте пройдут дискуссии по проекту госбюджета на 2026 год.

Комиссия хочет ясности о необходимом финансировании, чтобы призвать правительство найти его в бюджете, добавил Берзиньш.

Как сообщалось, в конце мая об отставке объявил прежний председатель правления РВКУБ Нормунд Станевич, который руководил больницей с 27 апреля 2023 года. Он принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за разных взглядов на будущее здравоохранения.

Лабсвирс тогда утверждал, что эта договоренность обоюдная.

Председатель медицинского совета РВКУБ, главный специалист и профессор внутренней медицины Айвар Лейниекс в тот момент заявил агентству ЛЕТА, что в последнее время давление на правление и председателя правления больницы было сильным и непонятным.

Лейниекс также отметил, что не хочет "вдаваться в теории заговора", однако ему кажется подозрительным "добровольное соглашение" об уходе Станевича из больницы.