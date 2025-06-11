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Все оттенки серого. Завтра во многих местах будут идти дожди и усилится ветер 0 949

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
LETA
Все оттенки серого. Завтра во многих местах будут идти дожди и усилится ветер

В четверг на большой части страны продолжатся дожди, а также усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Больше осадков ожидается в центральной и восточной части Латвии, а в Курземе лишь местами возможен небольшой дождь.

Ближайшей ночью прогнозируется северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье в порывах он усилится до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.

Днем в западной части страны и на Видземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на востоке страны будет слабый ветер. Воздух прогреется до +12...+17 градусов.

В Риге в четверг будет облачно, временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью при умеренном северо-западном ветре составит +12 градусов; днем северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 16-18 метров в секунду, температура воздуха не превысит +15 градусов.

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