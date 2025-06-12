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А вы ЕГО не встречали? Госполиция объявила ЕГО в розыск 0 932

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
А вы ЕГО не встречали? Госполиция объявила ЕГО в розыск

"Дождливые дни и куртки в июне заставляют задаваться серьёзными вопросами... Мы начали официальные поиски ЛЕТА", — такое заявление появилось сегодня на сайте Государственной полиции.

По словам госполиции, подозреваемое пропало без вести. В полиции подозревают, что лето, возможно, скрывается за облаками или сбежало на юг

В полиции призывают жителей Латвии, если они заметят какие-либо признаки, указанные в ориентировке, сообщить об этом в комментариях под постом в соцсетях.

В ориенитировке указано, что подозреваемое пропало внезапно без вести. Последний раз его видели при + 25С в солнечных очках и с собой оно несло запах гриля. Полиция просит не только сфотографировать лето, но задержать его до приезда экипажа.

В комментариях народ живо предлагает свои версии случившегося...

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#полиция #юмор
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