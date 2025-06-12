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Сразу, но 25. Потом, но 50.Pasažieru vilciens меняет политику штрафов 0 559

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Сразу, но 25. Потом, но 50.Pasažieru vilciens меняет политику штрафов

С середины июля Pasažieru vilciens удвоит размер штрафа за проезд без билета, если он не будет оплачен на месте.

Pasažieru vilciens (PV) с 15 июля этого года введет изменения в порядок применения штрафов, которые предусматривают увеличение размера штрафа за проезд без билета в два раза - до 50 евро, если договорный штраф не будет оплачен на месте, а выписан в виде счета и оплачен позже сообщили в компании.

Новый порядок предусматривает снижение штрафов для пассажиров, которые предпочитают оплачивать их сразу у контролера.

Пассажиры, имеющие право на льготы по оплате проезда, но проезжающие без действительного билета, будут оштрафованы на семь евро, если оплатят штраф на месте контролеру. Если штраф будет выписан в виде счета, его сумма составит 15 евро, что на 10 евро меньше, чем в настоящее время.

В дальнейшем за перевозку безбилетных багажа или животных штраф будет пять евро, если он будет уплачен контролеру, и десять евро, если он выписан в виде счета.

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#поезда #транспорт #штрафы
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