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У холодной весны есть плюсы: в этом году короед в лесах Латвии менее активен 0 641

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
У холодной весны есть плюсы: в этом году короед в лесах Латвии менее активен
ФОТО: LETA

Активность елового восьмизубого короеда в этом году в Латвии снизилась, сообщили агентству LETA в Государственной лесной службе (ГЛС), ссылаясь на данные, собранные в сотрудничестве с Латвийским государственным институтом лесного хозяйства «Silava».

В ГЛС отмечают, что влажная и прохладная весна в этом году неблагоприятно повлияла на интенсивность лёта короеда.

Также в службе указывают, что к началу июня наибольшие свежие повреждения елового восьмизубого короеда были зафиксированы в отдельных местах Курземе и Селии. Повышенная вероятность повреждений сохраняется и в тех районах, где активность насекомых отмечалась в предыдущие годы.

Первая фиксация вылета жуков короеда в этом году была зарегистрирована в начале апреля, однако из-за неподходящих погодных условий массового скопления жуков в ельниках не произошло. Таким образом, до второй половины мая риск повреждений еловых насаждений оставался низким.

Тем не менее, ГЛС призывает сохранять бдительность, так как ситуация может быстро измениться в зависимости от погодных условий.

Служба также напоминает, что до 31 августа 2025 года в определённых зонах защиты еловых насаждений продолжаются ограничения хозяйственной деятельности, введённые в связи с массовым размножением короеда в лесах Латвии.

Как уже сообщалось, согласно обобщённым данным «Silava», с 15 апреля по 15 мая наибольшая активность короеда была зафиксирована в Кулдиге — в ловушках оказалось 8393 насекомых, далее следуют Екабпилс (7619), Айзкраукле (6693) и Валга, где пойманы 3925 жуков.

В то же время в регионе Колки активность короеда не была зафиксирована, в окрестностях Краславы пойманы 42 жука, а в районе озера Лубанс — 45.

ГЛС — это подведомственное Министерству земледелия учреждение прямого управления, которое следит за соблюдением норм по лесному хозяйству, охоте и охране природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Служба ведёт Лесной государственный регистр, где собирается информация о лесах, хозяйственной деятельности, охоте и охотничьих животных.

Институт «Silava» является научной поддержкой лесного сектора, цель которого — получение новых знаний и разработка инновационных технологий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности отрасли.

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