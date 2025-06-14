«Это клиника»! В Латвии хотят запретить вводящее в заблуждение слова

Планируется ограничить вводящее в заблуждение использование слова «клиника» в названиях компаний, которые не предоставляют медицинские услуги, как следует из поправок к Закону о медицинском обслуживании, подготовленным Министерством здравоохранения (МЗ).

Министерство констатировало, что предприятия, предоставляющие услуги, связанные со здоровьем, например, косметические услуги, которые не являются медицинскими услугами, в названиях своих структурных подразделений и филиалов, в том числе на вывесках и в рекламе, используют слова, которые могут создать впечатление о предоставлении медицинских услуг, например, слово «клиника».

Таким образом, потребитель вводится в заблуждение относительно предоставления услуг более высокой квалификации.

Специалисты по косметологии, осуществляющие медицинские манипуляции должны быть зарегистрированы в реестре медицинских работников, повышать свою профессиональную квалификацию и проходить сертификацию и пересертификацию по полученной специальности.

В Латвии можно освоить различные профессии в сфере косметологии, которые организованы в виде неформальных образовательных курсов. Выпускники этих курсов не являются медицинскими работниками и могут выполнять только гигиенические и неинвазивные процедуры по уходу за кожей лица и тела, определенные для соответствующей профессии. Например, основные задачи эстетиста включают массаж, маски, депиляцию, коррекцию бровей, окрашивание и нанесение макияжа. Они не имеют права делать косметические инъекции и работать с аппаратными техниками и мезороллами, поскольку это входит в компетенцию квалифицированных специалистов по косметологии - медицинских работников.

МЗ подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимо внести поправки в Закон о лечении, установив ограничения для коммерческих предприятий, которые не предоставляют медицинские услуги, но предоставляют услуги, связанные со здоровьем человека, в названиях использовать слово «клиника» или другие слова, которые могут создать впечатление о предоставлении медицинских услуг.

Планируется согласовать переходные положения, установив срок для изменения названия или вывески.

В то же время поправки предусматривают закрепление в законе обязанности медицинских учреждений передавать данные о здоровье пациентов в систему медицинской информации, а также установить обязанность поставщиков медицинских услуг знакомиться с данными, накопленными в системе E-veselības, обеспечивая непрерывность информации и преемственность лечения.

В настоящее время в законе не установлена такая обязанность.