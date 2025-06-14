Лекарства не по карману латвийским старикам: пенсионеры требуют ввести потолки цен

Латвийские пенсионеры просят ввести "потолок" оплаты за услуги фармацевта — ведь если рецептов несколько, то многим сениорам лекарства становятся не по карману. Из–за нынешней платы "за обслуживание рецептов" — 75 центов, их стоимость заметно возрастает.

Латвийское объединение сообществ сениоров (ЛОСС) призывает Минздрав в ближайшее время пересмотреть верхний предел платы за услуги фармацевта, а также рассмотреть возможность предоставления пожилым людям дополнительных льгот при покупке медикаментов.

"Если 3 рецепта — это уже проблема"

Как отметила заместитель председателя правления ЛОСС Лилита Калная, плата за обслуживание рецептов, 75 центов, это большая проблема.

Если рецептов один или два, пациент может не почувствовать эту "плату за обслуживание". Не проблема это и для финансово обеспеченных людей. Однако для многих пожилых жителей Латвии даже сумма, уплаченная за обслуживание двух–трех рецептов, является достаточно ощутимой.

Для изменения ситуации объединение пенсионеров призывает ввести "потолок" платы за услуги фармацевта, независимо от количества обслуживаемых рецептов.

Подорожали дешевые медикаменты

Другой проблемой в организации считают рост цен на относительно недорогие безрецептурные препараты.

По мнению ЛОСС, необходимо пересмотреть доступность медикаментов для пожилых людей не только с физической, но и с финансовой точки зрения, поскольку многие пенсионеры просто не могут себе позволить жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

"Различные заболевания, включая хронические, чаще всего поражают именно пожилых людей, поэтому доступность медикаментов, расширение списка компенсируемых препаратов и цена лекарств для них — буквально вопрос выживания", — подчеркивает Калная.

Чтобы выяснить, как реформа в сфере лекарств повлияла на привычки пожилых людей в отношении приема медикаментов, ЛОСС в ближайшее время планирует провести опрос среди пенсионеров.