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В Латвии закрывают психиатрические клиники, больных распускают по домам 5 3412

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Новое здание на Твайка уже признано достижением архитектуры.

Новое здание на Твайка уже признано достижением архитектуры.

ФОТО: LETA

В Латвии пока что наличествует шесть, а с филиалами семь лечебных учреждений, оказывающих населению психиатрическую помощь. От этого решено отказаться, ибо в Европе, видите ли, так не носят.

К тому же вообще больница — это вчерашний день, пора переходить к деинституционализации, то есть домашнему уходу с выездом мобильных бригад в случае особого обострения.

Лечим по фото и ватсапу?

Министерство здоровья обнаружило и за самой психиатрией ЛР массу сложных диагнозов:

"- Раздробленное управление — каждое лечебное учреждение действует как отдельное юридическое лицо со своим руководством, администрацией, IT–системами и другими связанными с деятельностью предприятия процессами;

  • различное качество и доступность услуг (в регионах не хватает специалистов);

  • недостаточная координация услуг здравоохранения — отсутствует единое управление потоком пациентов, что создает неравномерную загрузку между лечебными учреждениями;

  • возможно неэффективное использование государственного финансирования — дублирующие функции, различные системы закупок и вознаграждения".

Глава Минздрава Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), если кто еще не понял, он в основном — про денежки. Потому пока что не приводя Латвию к прогрессивному примеру, например Нидерландов, где психиатрических больниц как таковых вообще нет (зато есть марихуана и эвтаназия), ведомство подготовило проект слияния всех медучреждений в Национальный центр психического здоровья.

Сие государственное ООО, общая стратегическая цель коего состоит в, цитируем, "сохранении, улучшении и восстановлении психического здоровья населения с обеспечением качественного, эффективного, направленного на пациента оказания жителям Латвии неотложных и плановых услуг по психиатрии и наркологии, а также применения всех видов принудительных мер медицинского характера".

Пар — в гудок

Судя по тому, что в предложениях Х. Абу Мери фигурируют и "решения телемедицины, чтобы уменьшить географические барьеры", вскоре региональные лечебницы позакрывают. Ну а тех, кого ранее пользовали, к примеру, в Айнажи, Стренчи и Гинтермуйже, отправят на руки родственникам — предложив, если что, писать в вотцапчик. Разработана даже специальная информационная система под говорящим названием — Tvaiks (в переводе "Пар", а на улице Твайку в Риге более 200 лет и лечат душевные недуги).

Предполагается, что в октябре в существующих учреждениях психпомощи пройдут собрания трудовых коллективов, где работникам будет объявлено об их судьбе.

Кстати, в ряде мест данные больницы, без преувеличения, являются системообразующими предприятиями, ибо иной работы вокруг за годы независимости больше не стало.

Теперь же, как обещает Минздрав, будут "профилировать или закрывать неэффективные здания", сокращать персонал за счет IT–специалистов, бухгалтеров, администрации.

Можно предположить, что на переходный период региональные отделения еще будут функционировать — ну а потом превратятся в очередной объект для любителей заброшек.

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#медицина
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(5)
  • A
    Aleks
    17-го июня

    Вообще то это одна из форм геноцида народа,потому что больные психически люди (не все,конечно)представляют непосредственную угрозу для любого жителя Латвии,окромя депутатов и правительства-они по городу не ходят. Недавно видел картину:Идёт женщина по улице с огромным ножом и сама с собой разговаривает.Когда у нее что переклинет и она пустит нож в дело?!Шизофрения-болезнь страшная и опсная для окружающих.

    123
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го июня

    Так вот почему у нас стольео чиновников и депутатов! Выпускаемых из лурки срочно трудоустраивают!

    134
    1
  • NB
    Nose Bose
    17-го июня

    а я считаю, что нечего их по домам отправлять, а отправлять на работу. В Сейм например. Все какая-никакая польза обществу. Уверен, мы не сильно потеряем, судя по последним законотворческим инициативам :)

    98
    1
  • Д
    Дед
    17-го июня

    Ожидаемо. когда, месяц назад объявили о реформе, предположить это было не трудно. Имея в стране сидящих в кустах ментах, ходящие по городам психи это прикольно.

    49
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го июня

    pizdec.

    пол Латвии наоборот нужно в дурдома а не домой

    87
    1
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