Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти недовольные молчаливые русские. LA.lv высказалось о недавнем исследовании 2 1282

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2025
LETA
Изображение к статье: Эти недовольные молчаливые русские. LA.lv высказалось о недавнем исследовании
ФОТО: pixabay

По мнению исследователей, неконкретные ответы все же еще не свидетельствуют о скрытой поддержке российской политики, как это часто принято считать, но при этом они признают, что у этой части населения много настороженности и самоцензуры, поэтому о многом умалчивается? пишет портал La.lv.

Одновременно наблюдается и большое недовольство в этой среде латвийскими политическими процессами в последнее время. Примечательно, что в исследовании использовался термин "русофонное население". Это альтернатива набившему оскомину "русскоязычному".

Из объяснения исследователя Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньша Капранса следует, что это осознанный шаг по замене ранее часто используемого обозначения "русскоязычные", так как "в Латвии у этого слова возникло сильное идеологическое наслоение". Но в целом речь идет о тех же людях, у которых русский язык родной или они говорят на нем в семье.

Один из важных вопросов в опросе: какую из воюющих сторон - Украину или Россию - они поддерживают? Число неприкрытых сторонников России за три года особо не изменилось: в 2022 году они составляли 14%, в 2023 году - 13%, сейчас - 12%. Совсем другая картина, если посмотреть, как изменилась поддержка Украины. В 2022 году она составляла почти треть (31%), зато в 2025 году - уже только 18%. При этом выросло число тех, кто не поддерживает "ни тех, ни других" (с 46% в 2022 году до 55% в 2025 году), и тех, кому "трудно сказать" (с 9% в 2022 году до 15% в 2025 году).

Нет никакой особой разницы во взглядах между разными возрастными группами. Капранс рассказывает: "Интуиция вроде бы подсказывает, что здесь мы увидим различия между поколениями. Но это не так. Региональных различий, например, между русскоязычными Латгале и Риги или прилегающих к столице краев тоже нет. То, что можно заметить - образование имеет значение. Высшее образование существенно увеличивает вероятность того, что русскоязычный респондент встанет на сторону Украины".

Насколько распространены среди русских Латвии послания Кремля? Например, с тем, что "западные страны и Украина угрожают безопасности России", как согласны, так и не согласны одинаковое количество - 32% опрошенных, а 37% затруднились ответить. С тем, что "Россия в Украине борется с нацизмом", согласны 29%, не согласны - 32%, а 38% затруднились ответить. Меньше приверженцев у послания о том, что "Украину нельзя считать самостоятельным государством, это отнятая у России территория". На это утвердительно ответили 18%, а 37% ответить на этот вопрос затруднились.

Капранс рассуждает, что такие разные ответы показывают, что консенсуса нет и, следовательно, Кремлю не удалось убедить в своих посланиях большинство живущих здесь русских. "Поддержка есть, но относительно низкая", - резюмирует исследователь.

×
Читайте нас также:
#Латвия #русские
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
15
2
0
1
4
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео