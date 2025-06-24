Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вся Латвия отмечает Янов день 2 1107

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вся Латвия отмечает Янов день
ФОТО: LETA

Сегодня в Латвии отмечается Янов день, который традиционно служит отдыхом после насыщенной ритуалами Яновой ночи, пишет ЛЕТА.

Наиболее энергетически насыщенным считается утро Янова дня, сопровождаемое такими обрядами, как встреча солнца и умывание утренней росой.

Утреннему солнцу приписываются чудесные свойства: оно восходит серебристым или разноцветным и украшает небо. Также считается, что на Яново утро до восхода солнца хозяину нужно обойти поля в черной одежде, чтобы пшеница хорошо уродилась.

Во многих местах верили, что утренняя роса обладает целебной силой, поэтому в ней умывались. Люди шли по росе, веря, что это принесет деньги в постолах или поршнях (кожаных лаптях). Женщины умывались и катались в росе, чтобы стать красивыми. Чтобы кожа лица была светлой, нужно было умываться росой с пшеницы. Согласно поверьям, на утро Янова дня и до восхода солнца нужно было собрать росу с травы и этой росой вымыть спины коровам — тогда коровы будут давать много молока.

Существует также поверье, что утром на Янов день нужно срезать стебель папоротника у самого основания. Буква, которая проявится на срезе, укажет первую букву имени будущего мужа или жены.

Согласно поверьям, Янов день нужно встречать с песнями. В некоторых краях именно в этот день ходили петь соседям. Раньше коров выводили в поле только тогда, когда на росистой траве уже не было видно следов ведьм. Лошадей вели на ночной выпас и купали. Яновы травы отдавали коровам, чтобы они имели больше молока.

Венки из цветов и дубовых ветвей, сплетенные во время праздника, следует хранить до следующего Лиго, чтобы затем сжечь в праздничном костре. Отвар из таких венков давали коровам во время отела.

Между тем католическая церковь сегодня празднует день рождения святого Иоанна Крестителя — предвестника Иисуса Христа.

×
Читайте нас также:
#лиго
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
2
1
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео