Сегодня в Латвии отмечается Янов день, который традиционно служит отдыхом после насыщенной ритуалами Яновой ночи, пишет ЛЕТА.

Наиболее энергетически насыщенным считается утро Янова дня, сопровождаемое такими обрядами, как встреча солнца и умывание утренней росой.

Утреннему солнцу приписываются чудесные свойства: оно восходит серебристым или разноцветным и украшает небо. Также считается, что на Яново утро до восхода солнца хозяину нужно обойти поля в черной одежде, чтобы пшеница хорошо уродилась.

Во многих местах верили, что утренняя роса обладает целебной силой, поэтому в ней умывались. Люди шли по росе, веря, что это принесет деньги в постолах или поршнях (кожаных лаптях). Женщины умывались и катались в росе, чтобы стать красивыми. Чтобы кожа лица была светлой, нужно было умываться росой с пшеницы. Согласно поверьям, на утро Янова дня и до восхода солнца нужно было собрать росу с травы и этой росой вымыть спины коровам — тогда коровы будут давать много молока.

Существует также поверье, что утром на Янов день нужно срезать стебель папоротника у самого основания. Буква, которая проявится на срезе, укажет первую букву имени будущего мужа или жены.

Согласно поверьям, Янов день нужно встречать с песнями. В некоторых краях именно в этот день ходили петь соседям. Раньше коров выводили в поле только тогда, когда на росистой траве уже не было видно следов ведьм. Лошадей вели на ночной выпас и купали. Яновы травы отдавали коровам, чтобы они имели больше молока.

Венки из цветов и дубовых ветвей, сплетенные во время праздника, следует хранить до следующего Лиго, чтобы затем сжечь в праздничном костре. Отвар из таких венков давали коровам во время отела.

Между тем католическая церковь сегодня празднует день рождения святого Иоанна Крестителя — предвестника Иисуса Христа.