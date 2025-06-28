"Государству, чтобы гарантировать стабильность и эффективность своей демократической системы, может быть необходимо проводить особые мероприятия самообороны", — поясняется в аннотации к документу.

"Если существует существенный и серьезный риск…"

Таким условием оговариваются спецмероприятия робежсаргов в восточной Латвии. Разумеется, оные обещают сделать "разумными и соразмерными". "В соответствии со второй частью 1–й статьи Закона о национальной безопасности гарантирование национальной безопасности — основная задача государства. Тем самым любые риски, которые могли бы угрожать национальной безопасности, устраняемы, и определенное проектом направляется на выполнение этого долга государства".

Также, согласно статье 31–1 Закона о Государственной границе Латвийской Республики, правительство вправе: "Констатировав несоразмерно больше число случаев незаконных пересечений государственной границы или их попыток, провозгласить усиленный режим деятельности погранохраны на время до шести месяцев с возможностью, если необходимо, указанный срок продлевать до устранения или преодоления указанной угрозы".

Такой хоккей Ринкевичу не нужен

Напомним вкратце, что же случилось на востоке Латвии. В апреле 2021 года, во время чемпионата мира по хоккею, который должен был проходить в Минске и Риге, но состоялся только в латвийской столице из–за политических санкций, введенных против Беларуси в связи с подавлением оппозиционных выступлений в августе–сентябре 2020 года, тогдашние министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис спустили развевавшийся близ здания правительства Латвии государственной флаг Республики Беларусь (по–прежнему участницы чемпионата) и подняли вместо него бело–красно–белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

Что вызвало полномасштабный дипломатический кризис между Минском и Ригой, с взаимным отзывом посольств — в настоящее время действуют лишь генконсульства в Витебске и Даугавпилсе.

Тогда же белорусский лидер Александр Лукашенко публично заявил: "До сих пор мы сдерживали наркотики и мигрантов. Теперь вам придется сражаться с ними самим".

Государственное предприятие "Центркурорт" получило санкцию на сотрудничество с иракскими туристическими агентствами, и в Беларусь стали организовываться систематические рейсы пассажирских самолетов из Ирака, в том числе гигантских Boeing–747, в результате страну заполнили тысячи потенциальных иммигрантов в Западную Европу.

После взноса 600–1000 долларов приезжие получали недельные визы РБ, после чего перевозились в сторону западной границы. Силовые структуры содействовали попаданию их в запретную погранзону и даже снимали проволочные заграждения на границе. В СМИ упоминалось название операции — "Шлюзы" — и сообщалось, что этот сценарий разрабатывался за многие годы до реализации.

Ситуация вызвала противостояние в первую очередь на границе с Польшей, дошло до столкновений на КПП. Неоднократно сообщалось о гибели иммигрантов — в болотах, от холода, в результате столкновений с правоохранителями.

Литве с Латвией тоже досталась своя квота иммигрантов как инструмента в гибридной войне. Обо всех этих драматических коллизиях польский режиссер Агнешка Холланд сняла сенсационный фильм "Зеленая граница", вызвавший скандал.

Нас ждет новая волна, на помощь спешит Эстония

Как сообщает ведомство Р. Козловскиса, в 2025 году "существенно возросло число попыток граждан третьих государств незаконно пересечь государственную границу Латвийской Республики — Республики Беларусь".

Так, в январе сего года насчитывалось 132 нарушителя, в феврале — 75, в марте — 148, в апреле — 1666, в мае — 1601 (данные на 23.05.2025).

"Тем самым давление нелегальной миграции высокое, — отмечают наши силовики. — Хотя и построенный на границе Латвийской Республики — Республики Беларусь забор служит препятствием, воспрещая лицам незаконно пересекать государственную границу в любом месте, все же констатируются случаи, когда инфраструктура построенного забора повреждается и лица незаконно пересекают границу. Таким образом, в контексте указанных обстоятельств особо важна постройка инфраструктуры технических средств для ограничения нелегальной иммиграции, которую планируется построить до конца 2026 года".

Но есть ли у Латвии в запасе это время? Пока что можно рассчитывать на помощь северных соседей, которых не столь коснулись угрозы:

"Основываясь на просьбе Государственной погранохраны, Эстонская Республика отправила персонал, чтобы предоставить поддержку… с целью уменьшить количество попыток незаконного пересечения внешней государственной границы. Одновременно Государственная погранохрана прогнозирует, что с наступлением более теплых погодных условий поток нелегальной иммиграции из Республики Беларусь повысится. Существенное значение для оценки угроз неприкосновенности безопасности государственной границы есть в сообщаемом медиа Республики Беларусь о возможном приглашении 150 000 пакистанцев, чтобы уменьшить недостаток рабочей силы в государстве".

Их слишком много

На самом деле, с момента последнего переназначения Лукашенко на пост президента в республике сформировался устойчивый тренд на эмиграцию: РБ покинуло, по разным оценкам, до 500 000 человек, в первую очередь высококвалифицированных специалистов.

Поэтому страна взяла курс на привлечение трудовых мигрантов. Пока что среди 60 тысяч приезжих лидирует Туркменистан.

Что же касается Пакистана, то со своим 250–миллионным населением он может запросто затопить все восточные границы ЕС. Уже сейчас за рубежом проживает 11 миллионов его граждан, ежегодно направляющих в страну 30 млрд долларов США.

Хотя Пакистан долгое время считался союзником США, ныне Исламская Республика, обладающая ракетно–ядерным арсеналом, входит в Шанхайскую организацию сотрудничества наряду с Россией и Беларусью.

635 попыток за 10 дней

В таком количестве в мае сего года задерживались нелегалы на латвийско–белорусском рубеже, и, согласно нормативным документам, это более чем достигает уровня "несоразмерно большого числа незаконных пересечений государственной границы или их попыток" (нужно 15–20 в течение суток). Соответственно правоохранители ЛР постановили продлить спецрежим в восточной Латвии до 31 декабря 2025 года.

В деньгах все это обойдется в 4 806 180 евро — такие средства совокупно затребовали Государственная полиция, Государственная погранохрана и Управление по делам гражданства и миграции. Детализированная информация по тратам носит закрытый характер.

Также с 1 июля по 31 декабря сего года Министерство здоровья и Служба неотложной медицинской помощи попросили 19 956 евро на возможную помощь иммигрантам. Предполагается, что в 2026 году дополнительно потратят еще 2 451 295 евро.