«Я не работаю, у меня инвалидность с рождения. Получу ли я в 2026 году более высокое пособие?»

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я не работаю, у меня инвалидность с рождения. Получу ли я в 2026 году более высокое пособие?»

Новый год принесет изменения в налоговой системе. Жители задают множество вопросов на эту тему, пишет LA.lv.

«Хочу узнать, увеличится ли в 2026 году государственное пособие социального обеспечения для людей с инвалидностью с рождения, которые не работают? Конкретно меня интересует II группа инвалидности!» - спрашивает Занда.

Ей отвечает старший эксперт Департамента социальных услуг и политики в области инвалидности Министерства благосостояния Занда Бейнаре:

«В соответствии с Законом о государственных социальных пособиях размер государственного пособия социального обеспечения (далее – ГПСО) привязан к медианному доходу на одного эквивалентного потребителя в месяц, то есть рассчитывается как процент от медианного дохода.

Для лиц с инвалидностью в общем случае это 22% от медианного дохода, а для лиц с инвалидностью с детства – 25%, согласно данным Центрального статистического управления.

Размеры ГПСО пересматриваются ежегодно 1 января в зависимости от актуального значения медианного дохода. Это означает, что при изменении медианного дохода изменяются и размеры пособия.

Для лиц с I и II группой инвалидности при расчёте размера пособия применяются коэффициенты:

  • для лиц с I группой инвалидности — 1,4 и доплата 30%, если человек не работает;
  • для лиц со II группой инвалидности — 1,2 и доплата 20%, если человек не работает.

Для расчёта пособий на 2026 год будет использован медианный доход за 2023 год, который на данный момент составляет 850,02 евро в месяц.

Таким образом, с 1 января 2026 года размеры пособия социального обеспечения для всех лиц с инвалидностью будут пересмотрены в соответствии с актуальным медианным доходом.

Дополнительную информацию о минимальном уровне доходов, включая размеры пособий с 2026 года, можно найти на сайте министерства в разделе «Минимальный уровень доходов».

Пересмотр размера пособия произойдёт автоматически — жителям не нужно подавать отдельное заявление в Государственное агентство социального страхования (ГАСС).

Также следует учитывать, что согласно части 4.1 статьи 17 Закона о государственных социальных пособиях, пособие выплачивается за предыдущий месяц — то есть январское (уже повышенное) пособие будет выплачено в феврале, февральское — в марте и так далее».

Это значит, что да — пособие социального обеспечения (ГПСО) в 2026 году увеличится, если вырастет медианный доход жителей Латвии, к которому оно привязано.

«С 2026 года также увеличатся минимальные размеры пенсий по инвалидности: для II группы — 298,20 евро, для III группы — 213 евро в месяц. Если инвалидность установлена с детства, то минимальные размеры пенсий составят: для II группы — 357 евро, для III группы — 255 евро», — дополнила старший эксперт Департамента социального страхования Даце Трушинска.

LA.lv

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #пенсии
Оставить комментарий

(1)
  • L
    Lauris
    22-го декабря

    Почему используют меридиан для определения инвалидных пенсий и пособий а не среднюю зарплату как у чиновников и депутатов? Может кто-то ответить как может прожить инвалид 3.группы с рождения на пособие 213 евро? Почему врачи, депутаты , чиновники получают свыше 5 000 евро +доплаты и премии, а этот инвалид с рождения 213 евро без доплат? Ведь у нас за все обследования надо платить, доплеография головы и шеи на Ваускас улицы стоит 150 евро... Инвалид просто не доступно, а ведь ещё лекарства, врачи, продукты, свет, одежда, квартира....

    106
    5

