Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погода устроит нам температурные качели на праздники 0 935

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Погода устроит нам температурные качели на праздники
ФОТО: LETA

Незадолго до Рождества в Латвии ожидается самое сильное похолодание нынешнего сезона, однако в праздничные дни температура воздуха поднимется выше нуля, свидетельствуют свежие прогнозы погоды, пишет LETA.

Самое резкое понижение температуры ожидается во вторник, 23 декабря, когда утром температура воздуха опустится до 0..–5 градусов в Курземе и до –5..–10 градусов на остальной части страны. В течение дня существенно теплее не станет. Ночью в ряде районов ожидается снег, днём в основном будет солнечно.

В рождественский вечер облачность увеличится, местами возможны небольшие осадки — в основном снег в Видземе. Мороз сохранится, только на части побережья температура воздуха станет плюсовой, поскольку ветер сменится на западный. Снега будет немного, снежный покров в большей части страны не ожидается.

В первый день Рождества, с усилением западного ветра и увеличением облачности, температура воздуха почти по всей Латвии поднимется выше нуля. В ночь на 26 декабря потеплеет до +2..+7 градусов. Осадков будет немного.

В конце недели временами ожидаются осадки, временами будет светить солнце, температура воздуха немного понизится. Подобные погодные условия прогнозируются и на Новый год.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, январь в целом ожидается холодным — средняя температура воздуха за месяц может быть ниже нормы, составляющей –3 градуса.

Читайте нас также:
#рождество #погода #ветер #Латвия #снег #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Изображение к статье: «Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться - глава СГД
Бизнес
1
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео