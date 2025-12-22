Незадолго до Рождества в Латвии ожидается самое сильное похолодание нынешнего сезона, однако в праздничные дни температура воздуха поднимется выше нуля, свидетельствуют свежие прогнозы погоды, пишет LETA.

Самое резкое понижение температуры ожидается во вторник, 23 декабря, когда утром температура воздуха опустится до 0..–5 градусов в Курземе и до –5..–10 градусов на остальной части страны. В течение дня существенно теплее не станет. Ночью в ряде районов ожидается снег, днём в основном будет солнечно.

В рождественский вечер облачность увеличится, местами возможны небольшие осадки — в основном снег в Видземе. Мороз сохранится, только на части побережья температура воздуха станет плюсовой, поскольку ветер сменится на западный. Снега будет немного, снежный покров в большей части страны не ожидается.

В первый день Рождества, с усилением западного ветра и увеличением облачности, температура воздуха почти по всей Латвии поднимется выше нуля. В ночь на 26 декабря потеплеет до +2..+7 градусов. Осадков будет немного.

В конце недели временами ожидаются осадки, временами будет светить солнце, температура воздуха немного понизится. Подобные погодные условия прогнозируются и на Новый год.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, январь в целом ожидается холодным — средняя температура воздуха за месяц может быть ниже нормы, составляющей –3 градуса.