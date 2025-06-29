Идет сбор подписей за выравнивание школьных каникул. А это как?

На портале общественных инициатив "Mana balss" начат сбор подписей за выравнивание школьных каникул в течение года.

Представителем инициативы является Даце Витола. В настоящее время у школьников осенью, зимой и весной короткие каникулы, а летом - трехмесячные, что, по мнению автора, сопряжено с различными рисками.

Например, за детьми может не быть должного присмотра, так как родители вынуждены работать, возможны травмы и пагубные привычки, а также дети могут забыть то, чему научились.

Кроме того, Витола считает, что во время коротких школьных каникул дети не могут полностью расслабиться, и в конце учебного года они подвергаются риску "выгорания".

Она хочет, чтобы летние каникулы сократились до шести недель, а остальные каникулы были соответственно увеличены.

По мнению Витолы, это приведет к более сбалансированному учебному процессу и улучшит успеваемость детей, а семьи станут более сплоченными.

Кроме того, родителям будет легче согласовывать свои отпуска с каникулами детей, и у них будет меньше забот и тревог.