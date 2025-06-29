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Идет сбор подписей за выравнивание школьных каникул. А это как? 2 734

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
LETA
Идет сбор подписей за выравнивание школьных каникул. А это как?

На портале общественных инициатив "Mana balss" начат сбор подписей за выравнивание школьных каникул в течение года.

Представителем инициативы является Даце Витола. В настоящее время у школьников осенью, зимой и весной короткие каникулы, а летом - трехмесячные, что, по мнению автора, сопряжено с различными рисками.

Например, за детьми может не быть должного присмотра, так как родители вынуждены работать, возможны травмы и пагубные привычки, а также дети могут забыть то, чему научились.

Кроме того, Витола считает, что во время коротких школьных каникул дети не могут полностью расслабиться, и в конце учебного года они подвергаются риску "выгорания".

Она хочет, чтобы летние каникулы сократились до шести недель, а остальные каникулы были соответственно увеличены.

По мнению Витолы, это приведет к более сбалансированному учебному процессу и улучшит успеваемость детей, а семьи станут более сплоченными.

Кроме того, родителям будет легче согласовывать свои отпуска с каникулами детей, и у них будет меньше забот и тревог.

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#школы #каникулы
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(2)
  • Д
    Дед
    29-го июня

    Я посмотрю, как засунут детей в 30ти градусную жару в кабинеты без кондиционеров. Начнутся потери сознания, тепловые удары и т.д. А эффективность обучения летом всех поразит. Оккупанты не были дураками, коль сделали для этого климата такой график учебы.

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го июня

    Не именно этот случай (а вообще) я смотрю подписи собирают обычно на всякую хрень, но что касается действительно серьёзных и нужных вопросов, все сопят в тряпочку и в комментариях только ныть умеют.. Какая страна плохая и тд, а вы сами чтото изменить пытаетесь, кроме как ныть в комментариях?... Всех всё не устраивает, а что же вы не собираете подписи и не устраиваете митинги по какому-то серьёзному делу, а если какая-то шляпа по поводу стоянки во дворе и тд, тут да все герои б.... ь.. Пока такое будет продолжаться, так и будите в ж.... е сидеть! Как пример, все тут протев того что русских тут (якобы унижают) и эта шланга лютует, что вы не собираете подписи по этим вопросам? Но ныть все горазды..Дело не в стране, а в её жителях.

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