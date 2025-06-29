Один из латвийских банков провел исследование о развитии регионов Латвии в 2024 году. В прошлом году общий рост был медленным на фоне показателей предыдущего десятилетия.

В кризис попали отрасли, на которые в Латвии обычно можно положиться как на надежные двигатели роста — например, снизился экспорт бизнес–услуг, а также выпуск продукции в металлообработке и машиностроении.

Лидеры роста — Смилтене и Алуксне

"Некоторые самоуправления достигли роста, несмотря на в целом медленную экономику", — говорится в исследовании. Наибольший рост был у Смилтенского края — несмотря на зависимость от лесной отрасли, год выдался успешным. Алуксненский край — на втором месте с его "лесной" экономикой. Край превысил средний темп роста в два раза. Оба края успешно привлекали инвестиции и продолжили пользоваться результатами прошлых усилий по наращиванию мощностей и созданию новых продуктов.

В исследовании приводятся данные о самоуправлениях, где за последние десять лет наблюдался наибольший рост зарплат в экспортирующих компаниях на одного жителя. В лесной отрасли первое место занял Смилтенский край, за ним следуют Сигулдский и Вентспилсский. В инженерии — Ливанский край, далее Марупский край и Лиепая. В производстве продуктов питания и напитков лидирует Адажский край, за ним — Добельский и Резекне.

По подотраслям, например, производство фанеры и шпона за последние два года значительно отличалось от остальной деревообработки, и это обеспечило хорошие результаты Екабпилсу. Напротив, год оказался неудачным для производства изделий из лиственной древесины, особенно строительной продукции и модульных домов, что негативно повлияло на Валмиерский и Лимбажский край.

Связанные с металлом отрасли в целом показали слабые результаты, но специализирующейся на этих отраслях Лиепае удалось превысить средний показатель по стране, компенсируя слабый внешний спрос за счет новых производств и привлечения инвесторов.

Инженерный кризис особенно сильно сказался на Вентспилсе и Даугавпилсе, где его влияние усилилось также из–за слабости транзитного сектора.

Пищевая отрасль, напротив, показала хорошие результаты, что положительно отразилось на Бауском и Адажском краях. Там экономика значительно выиграла от расширения заводов и строительства новых производств.

Самый успешный регион — Земгале

Среди исторических регионов Латвии наилучший год был у Земгале — благодаря успеху восточной части региона (Екабпилс и Айзкраукле) в деревообработке, а также росту пищевой промышленности.

Второе место занял Рижский регион. В Латвии фактически два рынка труда — Рига и остальная часть страны. В Риге конкуренция за кадры вынудила IT–компании значительно повысить зарплаты, несмотря на сложную ситуацию на экспортных рынках.

Развитию столицы мешало то, что так называемые отрасли с высокой добавленной стоимостью показали слабые результаты по сравнению с отраслями, основанными на переработке природных ресурсов.

Результаты Курземе и Видземе были примерно одинаковыми. Самая медленная экспортная экономика — в Латгале, где значительную роль играют пострадавшие от кризиса железнодорожные перевозки и инженерные отрасли.

Два этапа развития

"Прошлое десятилетие в латвийской экономике делится на два резко отличающихся пятилетних периода. С 2014 по 2019 годы экономика регионов развивалась быстро: основывались предприятия, создавались новые продукты, шла диверсификация, усиливались ранее менее представленные отрасли. Развитие продолжилось и после 2019 года, но уже более медленным темпом — по причине как объективных неудач, так и недостаточно активной политики на национальном и местном уровне", — говорится в исследовании.

Карта размещения ведущих промышленных предприятий показывает, насколько слабо и медленно развиваются отрасли за пределами мест, где они исторически возникли — особенно если это не переработка природных ресурсов. Они по–прежнему сосредоточены вблизи действующих или бывших железнодорожных линий, хотя сам железнодорожный транспорт они почти не используют. Это подчеркивает сложность задачи диверсификации региональной экономики.

Есть мнение

Повлияют ли результаты недавно прошедших муниципальных выборов на развитие латвийских регионов?

Петерис Страутиньш, экономист:

— В тех самоуправлениях, где до сих пор проводилась целенаправленная политика, ориентированная на развитие экономики, она в основном будет продолжена. А там, где не хватало амбиций, их будет не хватать и впредь.

В двух самоуправлениях, ставших известными из–за локального политического хаоса, может произойти улучшение, но в одном крае есть опасения по поводу скатывания в популизм. Однако самоуправления, в которых можно ожидать значительное изменение курса, охватывают незначительную часть общего числа жителей Латвии. Там, где росли красивые и сильные деревья, они будут расти и дальше, а болотистые места продолжат чахнуть.

В разных регионах Латвии сложилась резко различающаяся местная политическая культура. В тех местах, где общество почувствовало вкус успеха, избиратели поняли, какие решения могут обеспечить дальнейший рост благосостояния.

Самым экономически значимым самоуправлением в Латвии является Рига. Тем не менее после нынешних муниципальных выборов радикальных изменений в направлении экономического развития столицы не ожидается. Партии, входившие в правящую коалицию предыдущего созыва, очевидно, и теперь будут формировать основную часть коалиции. И этот состав Рижской думы, скорее всего, будет утомлен внутренними распрями, но можно ожидать умеренного прогресса в благоустройстве городской среды и реализации политики развития.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Есть города, где экономика развивалась успешно, и соответственно, действующая власть получила широкую поддержку, что означает, что позитивные тенденции продолжатся. В то же время есть регионы, где нынешняя власть работала не так успешно, но партии все равно получили значительную поддержку избирателей — например, в Резекне и Даугавпилсе.

В крупных городах начатое развитие продолжится, но в Риге могут измениться акценты, поскольку, вероятнее всего, будет другой руководитель думы. В целом ситуация с управлением улучшилась — уже не говорят о столь широком масштабе коррупции. Но что касается экономического прорыва — хотелось бы видеть больше энергии. Рижской думе следует работать над тем, чтобы жители не переезжали в пригород, а также подумать, как Рига могла бы привлечь крупные предприятия.