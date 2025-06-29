Прогнозы синоптиков неутешительны: экстремальные природные наводнения, вызванные штормами и/или сильными ливнями, с течением времени будут случаться все чаще.

Если завтра потоп…

Совсем недавно жертвами этого катаклизма стало несколько регионов Латгалии, когда оказались затопленными сельские территории в Мадоне, Ливанах, Екабпилсе и других местах. Впрочем, риск наводнений, вызванных ливнями, становится все более ощутимым и в городах.

Этой проблемой на государственном уровне всерьез озаботилось Министерство климата и энергетики (КЕМ); в настоящее время министерство вместе с самоуправлениями и другими вовлеченными структурами разрабатывает государственную программу, цель которой – обеспечить единый подход к оценке риска наводнений по всей Латвии, способствовать раннему и эффективному внедрению профилактических мер, а также решить вопросы контроля и финансирования.

Каспарс Мелнис, министр климата и энергетики

«Такая программа позволит быстрее очищать реки от наносов, водной растительности или упавших деревьев, обеспечивая более свободный проход потока воды и снижая риск наводнений в будущем. Для этого КЕМ разработало новые Правила очистки рек, которые сейчас проходят этап согласования. Также планируется создание максимально точной карты потенциально затапливаемых территорий» (в Латвии таких насчитывается в общей сложности 35).

Впрочем, пока КЕМ и прочие гос- и муниципальные структуры решают юридические, финансовые и другие вопросы противостояния «большой воде» в глобальном масштабе, жителям городов и сел, особенно прибрежных, имеет смысл вспомнить о прошлогоднем июльском урагане, паводках и т.д., и предпринять некоторые меры по защите своего домохозяйства – на случай, если нечто подобное повторится и в нынешнем году.

Для этого специалисты советуют:

пока ничего не случилось

• Проверить гидроизоляцию фундамента. При необходимости обработать трещины и установить дренаж.

• Поднять электроприборы, розетки и электрощиты на высоту выше возможного уровня воды.

• Установить обратные клапаны в канализации и сливных системах – чтобы вода не поступала из сточных труб обратно в дом.

• Ценные документы, электронику, лекарства поместить в водонепроницаемые коробки, а коробки хранить на верхних полках шкафов и т. п.

• Укрепить входные двери, подвальные окна, вентиляционные отверстия – через них часто проникает вода.

• Заблаговременно собрать «аварийный» комплект:

◦ фонарик с запасом батареек ◦ питьевая вода и «сухой паек» – не скоропортящаяся еда ◦ аптечка, деньги (наличные), важные документы ◦ одежда и гигиенические средства

• Застраховать свое недвижимое имущество, обратив особое внимание на позицию «природные катаклизмы»

если возникла угроза

• Следить за официальными предупреждениями. • При реальной угрозе – отключить электричество и газ. • Не прикасаться к электроприборам, если есть даже малейшая влага. • Подняться на верхние этажи или переместиться в безопасные зоны. • Если улицы оказались затоплены, не следует пытаться идти или ехать по ним – поток воды может оказаться быстрее, а затопление глубже, чем кажется.

после наводнения

• Не возвращаться в дом, пока его не осмотрят специалисты. • Не использовать воду из колодцев/скважин до того, как там будут проведены анализы качества воды. • Обработать дом антисептиками и тщательно проветрить – длительная влажность может привести к плесени, а плесень – к проблемам со здоровьем.

И если есть полис, обратиться в свою страховую компанию и задокументировать ущерб.

Если завтра гроза

Грозы – типичное явление для латвийского лета. В связи с этим АО Sadales tīkls разместил на своем сайте напоминание о мерах безопасности, которых следует придерживаться во время упомянутых природных катаклизмов – конкретно во время грозы, – находясь как на улице, так и в помещениях.

Меры предосторожности касаются, прежде всего, использования бытовых электроприборов:

Если здание не оснащено системами защиты от молний и от перенапряжения, то использовать электрооборудование во время грозы опасно. Недостаточно просто выключить устройство – нужно извлечь провод из розетки! Это связано с тем, что место удара молнии непредсказуемо, она может ударить в жилой дом или офисное здание, вызвав резкий скачок напряжения в электросети.

В результате перенапряжения телевизоры, компьютеры, охранные и пожарные сигнализации, стиральные и посудомоечные машины и другая электронная бытовая техника может оказаться серьезно повреждена – настолько, что восстановить ее уже будет невозможно.

Безусловно, самое безопасное – это переждать грозу в помещении. Но если она застала вас на улице, и тем более на природе, ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередач и другим электроустановкам: из-за грозы, особенно если она сопровождается шквалами ветра, там могут возникать повреждения.

И если вы заметили (издалека!), что они повреждены – например, на провода упало дерево, крупная ветка, оборвался провод, – просто нужно сообщить об этом, позвонив по бесплатному круглосуточному номеру 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу – 112.

Если в доме вдруг пропало электричество, первым делом стоит проверить предохранители («пробки») – возможно, они просто отключились, и для восстановления подачи тока достаточно просто поднять вверх рычажок.

Если ситуация оказалась более серьезной, за происходящим в электросети можно следить на дигитальной карте отключений, где собрана информация о зарегистрированных повреждениях.

Если повреждение произошло в сети среднего напряжения и клиент предоставил Sadales tīkls свой мобильный номер или e-mail для предоставления оперативной информации, он сможет получить SMS или e-mail об аварийном отключении в своем доме примерно через 20 минут. Чтобы проверить, указана ли контактная информация, нужно авторизоваться на портале для клиентов e-st.lv.

Предупрежден – значит, вооружен

И, наконец, предложение от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) – разработанное центром мобильное приложение Meteo.lv, которое дает жителям время подготовиться к экстремальным погодным условиям.

Как поясняют разработчики (цитата), «в мобильном приложении Meteo.lv жители могут быстро и удобно получать информацию о погодных условиях и предупреждения об опасных метеорологических и гидрологических явлениях.

В зависимости от ситуации, приложение предоставляет дополнительное время для принятия решений, выполнения подготовительных действий перед экстремальными погодными явлениями или даже эвакуации.

Приложение предлагает персонализированные предупреждения о штормах, наводнениях, жаре и других опасных явлениях, точный прогноз на ближайшие часы и обзор погодных изменений на следующие семь дней, а также метеорологические данные с наблюдательных станций по всей Латвии.

В последние годы экстремальные погодные явления случались неоднократно, и последствия таких явлений становятся все более разрушительными. Получив своевременную информацию о надвигающихся угрозах – например, грозе или граде, – общество может принять меры предосторожности, чтобы смягчить последствия, а в экстренных случаях – эвакуироваться».

При прогнозировании опасности в приложении Meteo.lv распространяются предупреждения желтого, оранжевого и красного уровней. Дополнительные функции позволяют пользователям персонализировать предупреждения в соответствии со своим местоположением, а также детально просматривать прогнозы по различным метеорологическим параметрам – в том числе по силе ветра и интенсивности осадков. Пользователю нужно только указать, из какого населенного пункта он хочет получать уведомления Meteo.lv.

Планируется поэтапное улучшение приложения Meteo.lv и расширение объема доступных данных – в том числе с добавлением информации о гидрологии и качестве воздуха.

Приложение Meteo.lv адаптировано для смартфонов на операционных системах iOS и Android и доступно бесплатно в Google Play и App Store. Оно основано на данных, предоставляемых LVĢMC, с использованием портала открытых данных под управлением Государственного агентства цифрового развития.

Дополнительная информация о приложении – на сайте videscentrs.lvgmc.lv, где также всегда доступна актуальная информация о наблюдениях, прогнозах и предупреждениях.