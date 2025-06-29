Правительство компенсирует самоуправлениям еще 11,8 млн евро помощи беженцам с Украины

Чтобы обеспечить компенсацию убытков, понесенных местными самоуправлениями в связи с приемом беженцев из Украины, правительство планирует выделить дополнительно 11,8 миллиона евро.

С учетом ранее выделенного финансирования в размере 11,7 миллиона евро, в общей сложности на эти цели с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года будет выделено 23,5 миллиона евро.

Указанные средства предназначены для компенсации расходов местных самоуправлений, которые возникнут в связи с оказанием помощи жителям Украины, в том числе на размещение и питание, социальную помощь и образовательные услуги.

Средства запланированы до ноября, поскольку расходы за декабрь 2025 года будут известны только в январе следующего года.