Холодный понедельник ждет Латвию - синоптики вынесли вердикт

Снова ветер и температура до 19 градусов, а где-то и 15 градусов тепла.

В понедельник максимальная температура воздуха в Латвии составит +15...+19 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается переменная облачность, а кратковременный дождь возможен только во второй половине дня в самых восточных регионах.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

В Риге день пройдет при переменной облачности, но без осадков. Сохранится умеренный или умеренно сильный западный, северо-западный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов.