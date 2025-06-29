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Холодный понедельник ждет Латвию - синоптики вынесли вердикт 0 1366

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Холодный понедельник ждет Латвию - синоптики вынесли вердикт
ФОТО: Unsplash

Снова ветер и температура до 19 градусов, а где-то и 15 градусов тепла.

В понедельник максимальная температура воздуха в Латвии составит +15...+19 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается переменная облачность, а кратковременный дождь возможен только во второй половине дня в самых восточных регионах.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

В Риге день пройдет при переменной облачности, но без осадков. Сохранится умеренный или умеренно сильный западный, северо-западный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов.

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