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С сегодняшнего дня новых рижан лишат пособия на рождение ребенка 0 2605

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
С сегодняшнего дня новых рижан лишат пособия на рождение ребенка

С сегодняшнего дня в столице пособия на новорожденных не смогут получать семьи, которые переехали в Ригу менее года назад, об этом говорится в поправках к обязательным правилам «О добровольных пособиях в Рижской муниципалитете».

Изменения были приняты Рижской думой 30 мая, за неделю до муниципальных выборов, одновременно повысили пособия на новорожденных, а также установив, что с 1 июля пособие будет выплачиваться если один из родителей - заявитель пособия - по месту жительства, зарегистрированному до рождения ребенка, прожил не менее 12 месяцев на территории административного района Рижской муниципалитета.

Это условие распространяется на действующее в настоящее время пособие в размере 150 евро на одного новорожденного ребенка. Таким образом, с сегодняшнего дня пособие на новорожденного в Риге не смогут получить родители, которые проживают в столице менее года.

Как ранее сообщило агентству LETA руководство Рижской думы, после утверждения нового состава комитетов будут искаться решения, чтобы новые жители Риги не остались без пособия на новорожденных.

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#рига #рождаемость #детские пособия
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