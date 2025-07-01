С сегодняшнего дня новых рижан лишат пособия на рождение ребенка

С сегодняшнего дня в столице пособия на новорожденных не смогут получать семьи, которые переехали в Ригу менее года назад, об этом говорится в поправках к обязательным правилам «О добровольных пособиях в Рижской муниципалитете».
Изменения были приняты Рижской думой 30 мая, за неделю до муниципальных выборов, одновременно повысили пособия на новорожденных, а также установив, что с 1 июля пособие будет выплачиваться если один из родителей - заявитель пособия - по месту жительства, зарегистрированному до рождения ребенка, прожил не менее 12 месяцев на территории административного района Рижской муниципалитета.
Это условие распространяется на действующее в настоящее время пособие в размере 150 евро на одного новорожденного ребенка. Таким образом, с сегодняшнего дня пособие на новорожденного в Риге не смогут получить родители, которые проживают в столице менее года.
Как ранее сообщило агентству LETA руководство Рижской думы, после утверждения нового состава комитетов будут искаться решения, чтобы новые жители Риги не остались без пособия на новорожденных.
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