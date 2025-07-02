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Прогноз погоды на завтра: потерпеть один день «как в Европе» 0 1948

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
Прогноз погоды на завтра: потерпеть один день «как в Европе»

В четверг температура воздуха в Латвии превысит +30 градусов, прогнозируют синоптики. Сильная жара продлится всего один день - в четверг вечером с запада к Латвии приблизится холодный атмосферный фронт, и в пятницу температура воздуха уже не будет превышать +22 градуса.

Во второй половине дня начиная с западных регионов страны увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночная температура составит +11…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +27…+33 градусов. Днем усилится южный и юго-западный ветер, в Курземе - западный. В середине дня в Курземе, а позже и в других регионах страны ожидаются порывы ветра до 13-18 м/с.

В Риге в четверг вечером усилится облачность, возможен кратковременный дождь, порывы западного ветра усилятся до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит +17 градусов, в пригородах - +13…+16, а днем воздух прогреется до +32 градусов.

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#погода #жара
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