«Построят ли в Риге мечеть?» Новые депутаты Рижской думы резки в ответах

Во многих странах Европы есть мечети — религиозные здания мусульман, которые также выполняют различные общественные функции. Поэтому портал nra.lv опросил председателей правящих фракций новой Рижской думы: разрешат ли мусульманам построить такую и в латвийской столице?

«В Рижскую думу ни в предыдущие годы, ни сейчас не поступало ни одного заявления с просьбой о строительстве такого объекта. В то же время, оценивая теоретически, фракция "Нового Единства" не поддерживает строительство мечети в Риге», — коротко заявила председатель фракции Линда Озола.

Ещё резче высказался председатель фракции Национального объединения в Рижской думе Эйнар Цилинскис: «С нашей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы здесь не было мечети».

Более сдержанно, хотя и уклончиво, по теме высказались «Прогрессивные». «У фракции нет информации о планах строительства мечети в Риге», — ответил представитель «Прогрессивных» Кристафер Зейлюкс.

Чаще всего мечети называются арабским словом «масджид» или «джами». Например, в Вене (Австрия) стоит большая мечеть Фейсала ибн Абдаля Азиза, построенная в 1977 году. При мечетях обычно строятся минареты — башни, с которых духовный наставник мусульман рано утром громко призывает верующих на молитву, напоминает nra.lv.

В большинстве стран мира мечети не закрыты для немусульман — нужно только разуться, а женщинам запрещено показывать обнажённые руки и ноги. Например, в Казахстане всё отлично организовано — женщинам выдают халаты, а обувь можно оставить в шкафчиках. В мечетях бывают ковры гигантского размера, по которым, если ходить в синтетических или шерстяных носках, накапливается статическое электричество — и можно неожиданно получить разряд.

Крупные мечети есть во Франции, Бельгии, Нидерландах, а также в Польше. В Германии мечети есть в каждом крупном городе, так как в 1960-е годы страна запустила программу приглашения гастарбайтеров для развития экономики. В её результате 650 тысяч турок нашли работу в Германии, и сейчас там живёт около трёх миллионов турок, из которых 1,3 миллиона даже не стремятся получить немецкое гражданство — у них есть турецкое.

С турками в Германии всё в порядке — это трудолюбивый народ, хорошо интегрировавшийся в общество, прекрасно говорящий по-немецки и соблюдающий свои традиции и веру, не мешая местным. Проблемы начались с мусульманами из Ближнего Востока и Северной Африки. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель любезно пригласила этих людей в Европу, но оказалось, что среди сирийцев немало агрессивно настроенных. Их поведение вызвало в Германии, Швеции и других странах шок и страх — из-за насилия и угроз терактов.

Латвия оказалась в стороне от этих крупных миграционных потоков. Да, есть напряжённость на границе с Беларусью, где молодёжь из третьих стран ежедневно пытается попасть в Латвию, но их цель — не остаться здесь, а уехать дальше — в Германию, Великобританию, Швецию, Францию.

В Латвии есть крупная индийская диаспора — это несколько тысяч достаточно обеспеченных молодых индийцев, чьи родители смогли оплатить обучение в Латвии. Как это иногда бывает, не все в состоянии действительно учиться и начинают больше работать, чем учиться. Поэтому мы видим их в роли доставщиков еды «Bolt» и «Wolt».

Однако эти молодые люди не имеют отношения к исламу и строительству мечетей. Большинство из них — из штата Пенджаб в Северной Индии или из южных регионов, где исповедуют индуизм. Те, кто носит тюрбаны, не мусульмане, а сикхи. У таких людей, скорее всего, фамилия Сингх («Лев»), а у девушек — Каур («Львица / Принцесса»).

Североиндийцев можно узнать по тому, что их речь понятна — они говорят на индоевропейских языках, близких к латышскому. А если кажется, что из деревянной коробки сыплются камни — это южноиндийские языки, дравидийские.

Цель этих индийцев — как-нибудь закончить учёбу и уехать дальше. Никаких храмов для своей веры они строить не собираются. Им лишь обидно, что в Латвии нет приличной площадки для игры в крикет, который у них невероятно популярен.

Вторая составляющая латвийской демографической пестроты — выходцы из Центральной Азии. По официальной статистике, за год в Латвии зарегистрировано около 25 тысяч человек из Узбекистана. Однако большинство из них уже через час-другой садятся в другой самолёт и летят дальше в Западную Европу.

Тем не менее, в Латвии существует и центральноазиатская диаспора — в основном узбеки, а также таджики. Казахстан можно исключить — это процветающее государство, цель мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Узбеки в Латвии — спокойные. Часть из них — студенты, есть и предприниматели, и временные рабочие, задействованные, например, в строительстве Rail Baltica. Религиозного фанатизма среди них нет — Узбекистан — бывшая советская республика, где ислам за десятилетия был сильно вытеснен. Он существует, но не в экстремальной форме.

Таким образом, вопрос о строительстве мечети в Риге или где-либо ещё в Латвии — исключительно теоретический.