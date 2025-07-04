А ты родила бы еще разок?

На платформе “Threads” одна из пользовательниц задала, казалось бы, простой, очень конкретный вопрос: «Ты родила бы ещё? Что влияет на это решение?». И вызвала этим волну искренних и тревожных ответов.

Реакция не заставила себя ждать: десятки комментариев, историй и размышлений раскрыли, с какими сомнениями, страхами и вызовами сталкиваются семьи в Латвии.

Многие подчёркивали, насколько трудно решиться на ребёнка в среде, где нет чувства безопасности и поддержки.

«Если бы финансово могла себе это позволить (включая психотерапевта, чтобы залечить травму после первых родов), если бы можно было найти работу, совмещаемую с уходом за ребёнком, а не выпадать из жизни на 5+ лет. Если бы партнёр мог содержать семью один...»

«Не планирую, но если бы?.. Если бы я знала, что на горизонте не маячит война, что со здоровьем будет всё в порядке — это были бы единственные критерии».

Особенно ярко прозвучала мысль: дело не в эгоизме, а в желании обеспечить ребёнку достойную, стабильную жизнь.

«Я хочу быть матерью, быть рядом, но не хочу терять финансовую стабильность. Потому что это значит — меньше возможностей для самого ребёнка. Пока пособие по уходу не будет составлять 100% от зарплаты, пока молодых родителей не начнут защищать на рынке труда, не будет ясного плана по жилью и поддержке в кризисных ситуациях — я не вижу возможности рожать».

Дискуссия ясно показала: вопрос о детях — это не просто «да» или «нет». Он глубоко личный и в то же время — системный.

По официальной статистике, рождаемость в Латвии продолжает снижаться: с начала года родилось 6327 девочек и 6560 мальчиков.