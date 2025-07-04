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В Латвии госдолг на душу населения втрое выше, чем в воюющей Украине 2 1987

Наша Латвия
Дата публикации: 04.07.2025
grani.lv
В Латвии госдолг на душу населения втрое выше, чем в воюющей Украине

Экономист Янис Херманис сообщил, что госдолг Латвии перешагнул отметку в 20 миллиардов евро. Пользователи соцсети сравнили это с госдолгом воюющей Украины и ужаснулись: у нас втрое выше.

Государственный долг Латвии растет быстрее любых прогнозов. Еще в январе прогнозировалось, что если к концу 2024 года наш госдолг составлял 19 миллиардов евро, то к концу 2025-го он достигнет уже 20 миллиардов евро, пишет портал Grani.lv.

Но — увы, прошло лишь шесть месяцев, а пресловутые 20 миллиардов взаймы государством уже взяты. Об этом в социальных сетях сообщил экономист и статистик Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис. И добавил, что Латвия теперь должна внешним кредиторам сумму, составляющую около 48% от ВВП. Это выше, чем у всех наших соседей: госдолг Литвы меньше на десять процентов и составляет 38,2% от ВВП, а про Эстонию и говорить нечего, ею взято взаймы лишь 23,6% от ВВП, и это один из самых низких показателей в Евросоюзе.

Пользователи социальных сетей тоже начали измерять и сравнивать суммы государственных долгов других государств. И получили просто оглушительные результаты. Вот каковы, например, итоги несложных арифметических упражнений, которые провела и опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке» Инесе Дзерве:

«Случайно прочитала статью, что внешний долг Украины вырос и составляет 180,97 миллиарда долларов США. По их данным, в Украине — чуть менее 43 миллионов жителей. Внешний долг Латвии — более 20 миллиардов евро. Google показывает, что у нас примерно 1,8 миллиона жителей (вряд ли, но ладно). Во внешнем долге на одного жителя Украины приходится 4209 долларов. В Латвии — 10 666 евро на одного жителя. Это почти в 3 раза больше, чем в Украине.

В Украине — война, огромные расходы на армию и оборону. А куда тратят деньги латвийские чиновники? Куда?».

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#финансы #латвия #помощь украине
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(2)
  • Ч
    Чангл
    4-го июля

    Странно. СССР оставил 3 порта. Ж/д в идеале. И у нас долги. Кто кого кормил пляди!? На дешёвой солярке ездили, удобрения бесплатно и никаких налогов. Эдик у власти и ему все подобные

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  • A
    Aleks
    4-го июля

    Странная девушка.Статистику что ль не видела-мы живём лучше ,чем Эстония и многие страны,имея долга по 10 тыс евро на каждого жителя,которые и будут у него изъяты 😂

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