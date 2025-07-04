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Зонтики не прячем: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни 0 785

Наша Латвия
Дата публикации: 04.07.2025
LETA
Зонтики не прячем: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Латвии будет преимущественно облачно, временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

В первую субботу июля на большей части территории страны небо затянут облака и временами будет идти дождь, ожидаются порывы западно-юго-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Минимальные температуры ночью составят +7...+12 градусов, на побережье до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В воскресенье выглянет солнце, но местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет на два градуса выше, чем в субботу.

В понедельник и в ночь на вторник Латвию пересечет циклон с юга, который принесет с собой ливни, сильные дожди и порывистый ветер. Дожди прогнозируются и в последующие дни. Температура воздуха останется преимущественно ниже +25 градусов.

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#погода #дождь
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