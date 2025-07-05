Baltijas balss logotype

За пять лет число неграждан Латвии сократилось

Дата публикации: 05.07.2025
За пять лет число неграждан Латвии сократилось
В Латвии с начала 2021 года число неграждан сократилось на 12,9%, и на начало этого года в стране было зарегистрировано 165 871 негражданин, свидетельствуют обобщённые данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет ЛЕТА.

Большинство из них — 109 232 — были русской национальности, 23 410 — белорусы. Ещё 16 515 человек со статусом негражданина Латвии на начало этого года были украинской национальности. С начала 2021 года число неграждан русской национальности сократилось на 13%, белорусской — на 13,9%, украинской — на 11,4%.

Данные ЦСУ также показывают, что на начало этого года в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 60 220 жителей с другой государственной принадлежностью. Из них 24 926 — русские, 19 494 — украинцы, а 4573 человека — белорусы.

Неграждане Латвии — это постоянно проживающие в стране лица, которые до распада СССР были гражданами Советского Союза, но после этого не получили гражданство ни одной страны. До 1 января 2020 года неграждане Латвии могли свободно выбирать для своих новорождённых детей либо статус негражданина, либо гражданство Латвии.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го июля

    Было 740 000, осталось 165 871, ну и куда подевались 574 129. Во сколько народу исчезло, больше полумиллиона. Кто уехал из Латвии, кто на кладбища отправился из - за потери работы, из - за невозможности купить лекарство, из - за моральных оскорблений и унижений. Для такой миниатюрной страны цифра не просто огромная, она показывает отношение одной части населения по отвратительному отношению к другой, которая строила и создала, в то время как другая часть только и думала, как всё это уничтожить. И ей это удалось уничтожить, почти всё не ею построенное, вот только русский дух ей сломить не удалось.

    107
    5
  • АВ
    Алексей Васечкин
    5-го июля

    Я родился в 1998 году, где мое гражданство? Kur ir mana pilsonība? Maniem vecākiem to nevajadzēja kad es piedzīmu, а я к сожалению не мог в столь раннем возрасте решать за себя такие вещи, а когда я стал совершенно летним и у меня появилось хоть како-то понимание в жизни, я понял что гражданство мне нужно, но постойте ка, мне надо сдавать экзамены, я всю жизнь тут прожил, отучился в Латышской школе на Латышском языке,и мне сейчас надо идти экзамены сдавать чтоб получить гражданство????? Спасибо, в таком случае я пожалуй натурализуюсь в другой стране где условия для жизни будут немного человечнее, выучу четвертый язык и уеду нафиг от сюда, в след со всеми теми кто уже это сделал

    171
    8
  • LS
    Luka Senka
    Алексей Васечкин
    5-го июля

    Таким не давали ,и не будут давать гражданство.

    4
    25
  • З
    Злой
    5-го июля

    Почему нельзя вернуть себе статус негражданина?

    35
    3
  • LS
    Luka Senka
    Злой
    5-го июля

    Зачем? Чемодан, вогзал, и нах.....Кому вы тут нужны?

    6
    64
  • LS
    Luka Senka
    5-го июля

    Гнать всех в шею.

    7
    63
  • Мп
    Мимо проходил
    Luka Senka
    5-го июля

    Тараканов сперва из своей головы выгони. И вообще, как ты выживаешь-то в Лифляндской гкбернии?

    28
    1
  • Л
    Лаванда
    5-го июля

    В статье неверно применена трактовка - не существует "русского" гражданства, есть российское. Русский - это этническая принадлежность. Человек может быть русским с любым гражданством.

    66
    2
