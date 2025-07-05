За пять лет число неграждан Латвии сократилось

В Латвии с начала 2021 года число неграждан сократилось на 12,9%, и на начало этого года в стране было зарегистрировано 165 871 негражданин, свидетельствуют обобщённые данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет ЛЕТА.

Большинство из них — 109 232 — были русской национальности, 23 410 — белорусы. Ещё 16 515 человек со статусом негражданина Латвии на начало этого года были украинской национальности. С начала 2021 года число неграждан русской национальности сократилось на 13%, белорусской — на 13,9%, украинской — на 11,4%.

Данные ЦСУ также показывают, что на начало этого года в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 60 220 жителей с другой государственной принадлежностью. Из них 24 926 — русские, 19 494 — украинцы, а 4573 человека — белорусы.

Неграждане Латвии — это постоянно проживающие в стране лица, которые до распада СССР были гражданами Советского Союза, но после этого не получили гражданство ни одной страны. До 1 января 2020 года неграждане Латвии могли свободно выбирать для своих новорождённых детей либо статус негражданина, либо гражданство Латвии.