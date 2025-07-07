Baltijas balss logotype

Критики больших зарплат руководства школы в Кокнесе получили повестки из полиции 2 1412

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
LETA
Критики больших зарплат руководства школы в Кокнесе получили повестки из полиции
ФОТО: LETA

Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год, пишут общественные СМИ.

В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ.

Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по факту клеветы, и несколько человек, обращавших внимание общественности на большие зарплаты руководства школы, получили повестки из полиции.

Среди школ для детей с особыми потребностями именно в Кокнесской основной школе-центре развития руководство в 2023 году получило самое щедрое вознаграждение в Латвии - почти 48 000 евро. Теперь, когда доступны обновленные данные о доходах должностных лиц, видно, что в прошлом году зарплата руководства школы выросла еще больше - годовая зарплата заместителя директора уже превысила 50 000 евро.

Известно, что и в этом году самоуправление сохранило такую же оплату труда руководства школы. Как пояснил исполнительный директор Айзкраукльской краевой думы Улдис Риекстиньш, система оценки работы директоров школ, в том числе их зарплат, была разработана в прошлом году. В самоуправлении обещают, что в этом году ситуация изменится, так как разрабатывается новая система оценки работы директоров.

Тем временем на несоразмерность зарплат и обязанность самоуправления давно исправить эту ситуацию указывает и председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванагa.

"Многие в отрасли заслужили большие зарплаты, но в данном случае при таком количестве учащихся и суммах это, возможно, выглядит нечестно", - отмечает Ванага.

В настоящее время в Кокнесской основной школе-центре развития зарегистрировано более 100 детей, однако, с учетом их особых потребностей, фактически школу посещает меньше детей. На тот факт, что при таком небольшом числе учащихся руководству школы удается получать зарплаты значительно выше, чем в аналогичных школах с количеством детей в два раза больше, обратила внимание аудитор Айзкраукльского краевого самоуправления Вита Ужуле, указав на возможные незаконные действия.

Латвийскому телевидению стало известно, что директор школы Анита Щербинска обратилась в Государственную полицию, которая начала уголовный процесс о клевете. Директор сейчас находится в отпуске, а ее заместитель отказалась от комментариев.

Повестки в полицию получили как минимум три человека, которые обращали внимание на возможные нарушения в школе - депутат оппозиции, аудитор и бывшая сотрудница школы, которая еще во время работы в учреждении подняла тревогу, считая такую ситуацию недопустимой, и обратилась сначала в самоуправление, а позже - в СМИ.

  • L
    Lauris
    7-го июля

    Если директор школы , учитель получает больше 50 000 в год, то почему социальный работник, семейный ассистент, продавец, шофёр, кассир.... не может получить 50 000 в год !Пенсионная система построена на уплаченных налог... чем больше зарплата чем больше уплаченных налогов а значит больше пенсия.... все хотят достойно жить на пенсии и правила начисления пенсии тоже одинаковые! Дайте всем работающим достойную пенсию ! Это не нормально, когда один человек за 40 лет получает 300-400, а другому только за 25 лет работы начисляются 1500-3000. Один отработал на простых работах 40 лет, второй 25 лет около на кормушке

    30
    1
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    Кокнесе горок меньше 3-х тысяч жителей !!!! рисовать там себе такие зарплаты это даже не хамство , а пещерная тупость !!!! директрису саму надо сдать в интернат для жадных дебилов !!!

    46
    2

Видео