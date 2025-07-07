Критики больших зарплат руководства школы в Кокнесе получили повестки из полиции

Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год, пишут общественные СМИ.

В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ.

Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по факту клеветы, и несколько человек, обращавших внимание общественности на большие зарплаты руководства школы, получили повестки из полиции.

Среди школ для детей с особыми потребностями именно в Кокнесской основной школе-центре развития руководство в 2023 году получило самое щедрое вознаграждение в Латвии - почти 48 000 евро. Теперь, когда доступны обновленные данные о доходах должностных лиц, видно, что в прошлом году зарплата руководства школы выросла еще больше - годовая зарплата заместителя директора уже превысила 50 000 евро.

Известно, что и в этом году самоуправление сохранило такую же оплату труда руководства школы. Как пояснил исполнительный директор Айзкраукльской краевой думы Улдис Риекстиньш, система оценки работы директоров школ, в том числе их зарплат, была разработана в прошлом году. В самоуправлении обещают, что в этом году ситуация изменится, так как разрабатывается новая система оценки работы директоров.

Тем временем на несоразмерность зарплат и обязанность самоуправления давно исправить эту ситуацию указывает и председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванагa.

"Многие в отрасли заслужили большие зарплаты, но в данном случае при таком количестве учащихся и суммах это, возможно, выглядит нечестно", - отмечает Ванага.

В настоящее время в Кокнесской основной школе-центре развития зарегистрировано более 100 детей, однако, с учетом их особых потребностей, фактически школу посещает меньше детей. На тот факт, что при таком небольшом числе учащихся руководству школы удается получать зарплаты значительно выше, чем в аналогичных школах с количеством детей в два раза больше, обратила внимание аудитор Айзкраукльского краевого самоуправления Вита Ужуле, указав на возможные незаконные действия.

Латвийскому телевидению стало известно, что директор школы Анита Щербинска обратилась в Государственную полицию, которая начала уголовный процесс о клевете. Директор сейчас находится в отпуске, а ее заместитель отказалась от комментариев.

Повестки в полицию получили как минимум три человека, которые обращали внимание на возможные нарушения в школе - депутат оппозиции, аудитор и бывшая сотрудница школы, которая еще во время работы в учреждении подняла тревогу, считая такую ситуацию недопустимой, и обратилась сначала в самоуправление, а позже - в СМИ.