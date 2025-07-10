Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди

Прием заявок в 10-е классы рижских средних школ и гимназий уже завершен, но очереди в них такие длинные, что до сих пор неизвестно, удалось ли и в какую школу попасть выпускникам основных школ, пишет Diena.

Многих неприятно удивило, что даже школьники с хорошими и выдающимися результатами централизованных экзаменов и годовыми оценками в очереди стоят под четырехзначным номером.

Специалисты по образованию из Рижской думы, впрочем, успокаивают: никто не останется "на улице", а в следующем году, чтобы урегулировать ситуацию, планируется усовершенствовать систему единого приема заявок на всех уровнях - она будет похожа на ту, какая принята в вузах, где заявки ранжируются в приоритетной последовательности. По всей стране единая система может начать действовать в 2027 году.

На этой неделе министр образования и науки Даце Мелбарде встретилась с руководителями сферы образования Рижской думы - заместителем председателя Рижской думы по вопросам образования, культуры, спорта и политики семей Вилнисом Кирсисом и председателем комитета по образованию, культуре и спорту Лаймой Гейкиной - чтобы обсудить основные вопросы образования в столице, в том числе комплектование классов к новому учебному году. После встречи министр пояснила СМИ, что у нее появилась уверенность - у каждого ребенка в Риге будет возможность продолжить обучение.

Статистика показывает, что в Риге основную школу заканчивают примерно 6000 детей, а в 10-е классы средних школ и гимназий можно набрать 70% от этого числа. Следует учитывать, что сейчас в Латвии около 55% всех выпускников 9-ых классов продолжают образование в общеобразовательных учреждениях, а 45% - в профессиональных. Министерство образования и науки хотело бы выровнять это распределение, чтобы пропорция составила 50%/50%.

В Риге широкий круг учреждений профессионального образования, которые в июле начинают набор (и в них есть конкурс), поэтому все выпускники основной школы могут продолжить обучение либо в средней школе, гимназии, либо в учреждении профессионального образования. Мелбарде призвала детей воспользоваться возможностью профессиональной карьерной консультации - ее обеспечивают в рижских школах и отдельных консультационных пунктах.

Следующая задача - создать удобную систему единого приема заявок во все 10-е классы, и тут свет в конце туннеля, скорее всего, можно будет увидеть в 2027 году. На вопрос о финансировании для создания этой системы Мелбарде ответила, что для этой цели будет использована поддержка фондов Евросоюза. Кроме того, еще предстоит обсудить общие требования приема в гимназии, так как сейчас каждый край и каждая гимназия могут принимать свои правила.