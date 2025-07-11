Baltijas balss logotype

Вернут ли пенсионерам по 2000 евро?

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Вернут ли пенсионерам по 2000 евро?
ФОТО: dreamstime

Организация "Tiesiskums.lv", созданная в середине марта этого года, призывает пенсионеров и других заинтересованных лиц к сотрудничеству в рамках масштабной информационной кампании, обещая помочь им получить через суд 2000 евро, пишет Latvijas Avīze.

По мнению организации, это сумма необоснованно взысканных платежей по компоненту обязательной закупки электроэнергии (КОЗ) за период с 2005 по 2023 год. Организация даже заключила договор о сотрудничестве с Латвийской федерацией пенсионеров. Пенсионерам обещают вернуть деньги в размере почти полугодовой пенсии, для этого им достаточно присоединиться к иску, подписав договор о сотрудничестве на портале "Tiesiskums.lv".

Однако насколько реалистичны эти намерения?

План "Tiesiskums.lv" подать коллективный иск против государства в суд о взыскании платежей по КОЗ - это первая попытка такого иска в Латвии, поскольку поправки в законодательство, открывающие возможность подачи коллективных исков, были внесены только в конце 2023 года. Отвечая на вопросы "Latvijas Avīze", Мадарс Даушканс от имени "Tiesiskums.lv" сообщил, что организация постарается привлечь как можно больше людей. Чтобы побудить людей к участию, организуются специальные встречи.

"Я рад, что в Латвии готовится первый коллективный иск потребителей. Я не хочу комментировать правовую основу. Мне кажется, латвийские суды не будут готовы принять решение в пользу истцов. Думаю, что обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было запланировано с самого начала после того, как будут исчерпаны все судебные инстанции в Латвии. В любом случае, решения парламентской следственной комиссии будет недостаточно для победы в латвийских судах. Я думаю, что идея обращения в ЕСПЧ основана на старом решении европейского суда по аналогичной ситуации, но, на мой взгляд, оно не применимо напрямую к делу латвийского КОЗ. Я не могу предсказать исход, поскольку практика европейских судов по этому вопросу неоднозначна, это будет непростой вопрос", - сказал адвокат Янис Лозе газете "Latvijas Avīze".

В ГАО "Latvenergo", против которого в основном будет направлен иск, отказались от каких-либо комментариев до подачи конкретного иска и его рассмотрения в суде.

Итак, каковы шансы? Взыскать две тысячи точно не получится, поскольку эта сумма рассчитана весьма теоретически. Наконец, взыскание любых платежей будет зависеть от того, удастся ли добиться признания системы КОЗ незаконной с момента её введения, а не позднее. Кроме того, следует ожидать, что истцы увидят реальные деньги только в том случае, если доживут до окончания судебного разбирательства, поскольку судебная тяжба обещает быть особенно продолжительной.

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Anim
    12-го июля

    Очередные мошенники выбрали самый лёгкий путь воровства наших налогов - через доверчивых пенсионеров.

    13
    0
  • П
    Процион
    11-го июля

    Какой ещё коллективных имеет, какой договор о сотрудничестве? Надо обратиться к коллекторам (легализованным), они сделают дело быстро и чëтко. Со стандартной комиссией 20℅. Которая, кстати говоря, меньше НДС, содранный с вас тем же Латвэнерго за тот же КОЗ.

    38
    4
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Думаю,ещё изымут через разные схематозы ещё больше,чем вернут 2000 евро. Не верь синоптикам и политикам.Последним особенно -почему то там собирается в большинстве своем самая мерзость.👽

    79
    8
  • Л
    Лаванда
    11-го июля

    Организация Tiesiskums, в случае победы в суде, удерживает комиссию 20% от суммы возврата с тех, кто не достиг пенсионного возраста.

    28
    3
Читать все комментарии

