Вернут ли пенсионерам по 2000 евро?

Организация "Tiesiskums.lv", созданная в середине марта этого года, призывает пенсионеров и других заинтересованных лиц к сотрудничеству в рамках масштабной информационной кампании, обещая помочь им получить через суд 2000 евро, пишет Latvijas Avīze.

По мнению организации, это сумма необоснованно взысканных платежей по компоненту обязательной закупки электроэнергии (КОЗ) за период с 2005 по 2023 год. Организация даже заключила договор о сотрудничестве с Латвийской федерацией пенсионеров. Пенсионерам обещают вернуть деньги в размере почти полугодовой пенсии, для этого им достаточно присоединиться к иску, подписав договор о сотрудничестве на портале "Tiesiskums.lv".

Однако насколько реалистичны эти намерения?

План "Tiesiskums.lv" подать коллективный иск против государства в суд о взыскании платежей по КОЗ - это первая попытка такого иска в Латвии, поскольку поправки в законодательство, открывающие возможность подачи коллективных исков, были внесены только в конце 2023 года. Отвечая на вопросы "Latvijas Avīze", Мадарс Даушканс от имени "Tiesiskums.lv" сообщил, что организация постарается привлечь как можно больше людей. Чтобы побудить людей к участию, организуются специальные встречи.

"Я рад, что в Латвии готовится первый коллективный иск потребителей. Я не хочу комментировать правовую основу. Мне кажется, латвийские суды не будут готовы принять решение в пользу истцов. Думаю, что обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было запланировано с самого начала после того, как будут исчерпаны все судебные инстанции в Латвии. В любом случае, решения парламентской следственной комиссии будет недостаточно для победы в латвийских судах. Я думаю, что идея обращения в ЕСПЧ основана на старом решении европейского суда по аналогичной ситуации, но, на мой взгляд, оно не применимо напрямую к делу латвийского КОЗ. Я не могу предсказать исход, поскольку практика европейских судов по этому вопросу неоднозначна, это будет непростой вопрос", - сказал адвокат Янис Лозе газете "Latvijas Avīze".

В ГАО "Latvenergo", против которого в основном будет направлен иск, отказались от каких-либо комментариев до подачи конкретного иска и его рассмотрения в суде.

Итак, каковы шансы? Взыскать две тысячи точно не получится, поскольку эта сумма рассчитана весьма теоретически. Наконец, взыскание любых платежей будет зависеть от того, удастся ли добиться признания системы КОЗ незаконной с момента её введения, а не позднее. Кроме того, следует ожидать, что истцы увидят реальные деньги только в том случае, если доживут до окончания судебного разбирательства, поскольку судебная тяжба обещает быть особенно продолжительной.