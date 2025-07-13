Baltijas balss logotype

3 танца = 600 евро? Родители участников Праздника песни в шоке 8 5310

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2025
Latvijas Avīze
3 танца = 600 евро? Родители участников Праздника песни в шоке

Долгие часы тренировок на протяжении нескольких лет объединяют любителей песни и танца, чтобы отпраздновать латышские традиции. Однако то, что скрывается за красивыми представлениями, раскрыла пользовательница социальной сети «X».

@RKrezina пишет: ««Богатые танцуют?» На представлении фестиваля танцев Kastaņa Puslode дети должны сами оплачивать свои костюмы. Цена одного костюма — 75–200 евро, в зависимости от коллектива. Некоторые дети участвуют в 3 танцах! Безумные суммы, к тому же шить можно только в одной компании, и не везде можно хранить костюмы. Как такое законно?»

В комментариях большинство людей все же не поддерживают автора публикации. Один пользователь пишет: «И что? Я всю жизнь плачу за все свои хобби! Хоккей, мотоциклы и видеоигры обходятся мне в пять тысяч евро в год...»

«Никто же никого не заставляет танцевать. О костюмах и расходах родители знали заранее. Такова вот «цена» танцевального искусства», — делится своими мыслями другой пользователь.

Читайте нас также:
#деньги #праздник песни и танца
63
3
1
4
4
2

Оставить комментарий

(8)
  • Лк
    Летучий корабль
    13-го июля

    Видимо очень затратное мероприятие. Дети радуются, родители считают расходы. Это их решение. И их праздник.

    А некоторым комментаторам лучше подумать, прежде чем писать. Грубо и некрасиво.

    21
    17
  • 13-го июля

    Мамаша,просто сиди и не п****пляши . Насильно туда тащат ?

    52
    7
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го июля

    Отдай своё дитё в Яунсардзе и будет ему бесплатный костюмчик,а поплясать можно и на своём хуторе.

    82
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Тим Тим
    14-го июля

    Можно ещё и в мазпулки или в гайды определить, с тем же результатом.

    3
    0
  • Ч
    Чангл
    13-го июля

    Да бл..Ди не не пляшите. Советская власть кончалась когда было всё бесплатно. Ес поможет

    123
    4
  • А
    Алекс
    Чангл
    13-го июля

    Бл..Дь ,какая советская власть?На дворе 2025 год.

    2
    59
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Чангл
    13-го июля

    А при чём тут 2025 год? Разговор о том, что всё было более - менее доступно!

    75
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    13-го июля

    Т.е жта мамашка предлагает налогоплательщикам, из которых 30% русскоязычных, и наверное в общем процентов 70-80% вообще не интересуются этим мероприятием, оплачивать этот косплей на немецких баронов? Кстати, такой стокгольмский синдром, связанный с тевтонскими господами латышского народа достоин отдельного изучения.

    125
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 853
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 803
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1001
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 4
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 8
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 25
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 34
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 4
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 8
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео