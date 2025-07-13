3 танца = 600 евро? Родители участников Праздника песни в шоке

Долгие часы тренировок на протяжении нескольких лет объединяют любителей песни и танца, чтобы отпраздновать латышские традиции. Однако то, что скрывается за красивыми представлениями, раскрыла пользовательница социальной сети «X».

@RKrezina пишет: ««Богатые танцуют?» На представлении фестиваля танцев Kastaņa Puslode дети должны сами оплачивать свои костюмы. Цена одного костюма — 75–200 евро, в зависимости от коллектива. Некоторые дети участвуют в 3 танцах! Безумные суммы, к тому же шить можно только в одной компании, и не везде можно хранить костюмы. Как такое законно?»

В комментариях большинство людей все же не поддерживают автора публикации. Один пользователь пишет: «И что? Я всю жизнь плачу за все свои хобби! Хоккей, мотоциклы и видеоигры обходятся мне в пять тысяч евро в год...»

«Никто же никого не заставляет танцевать. О костюмах и расходах родители знали заранее. Такова вот «цена» танцевального искусства», — делится своими мыслями другой пользователь.