Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завтра - хуже, чем сегодня. Прогноз погоды на вторник 3 1816

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2025
LETA
Изображение к статье: Завтра - хуже, чем сегодня. Прогноз погоды на вторник

Вторник в Латвии будет преимущественно облачным и ветреным, прогнозируют синоптики.

Предстоящей ночью местами пройдут кратковременные дожди, на востоке страны возможны ливни с грозами. Температура воздуха составит +12…+17 градусов.

Днем начиная с запада небо начнет затягивать облаками, в некоторых регионах возможен небольшой дождь, в Курземе - более интенсивные осадки. Юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+24 градуса.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +16 градусов, в пригородах - до +13…+15. Днем будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +21…+22 градусов.

×
Читайте нас также:
#погода
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео