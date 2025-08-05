Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Костюмы больше не ношу»: экс- омбудсмен стал безработным и пережил перемены в личной жизни 2 1619

Наша Латвия
Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Костюмы больше не ношу»: экс- омбудсмен стал безработным и пережил перемены в личной жизни
ФОТО: LETA

На этой неделе в журнале «Privātā Dzīve» опубликовано большое интервью с бывшим омбудсменом Юрисом Янсонсом, в жизни которого за последнее время произошло немало перемен. Он не только стал безработным, но и развёлся, пишет kokteilis.lv.

«В повседневной жизни костюмы больше не ношу, одеваюсь просто. Хотя из "обуви омбудсмена" до конца так и не удалось выйти... В этой ситуации уместно процитировать слова из книги "Маленький принц": "Ты в ответе за тех, кого приручил". Хотя я и покинул должность, люди на улице подходят, разговаривают. До сих пор спрашивают мнение по социальным вопросам. Многие мне верили. И это было обоснованно – офис омбудсмена действительно хорошо работал. С тех пор как я там не работаю, у меня появилась возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Сейчас я безработный и должен посещать Государственное агентство занятости», – откровенно поделился Юрис Янсонс в интервью журналу.

Он также не скрывает, что дела в личной жизни тоже складывались не лучшим образом – он развёлся, считая, что женщине нужно дать свободу. Хотя это решение и далось непросто, он признаёт, что так бывает. По-прежнему он считает свою бывшую жену Ласму абсолютно замечательной женщиной, о которой может говорить только хорошее.

Ласма – врач, каждый день помогает людям. Юрис до сих пор дистанционно следит за её повседневной жизнью.

Для бывшего омбудсмена это был уже второй брак. От первого брака с Дзидрой у него есть взрослый сын и дочь.

А упомянутая Ласма была значительно моложе его. Они поженились в 2020 году.

×
Читайте нас также:
#Омбудсмен
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
5
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео