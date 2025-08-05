На этой неделе в журнале «Privātā Dzīve» опубликовано большое интервью с бывшим омбудсменом Юрисом Янсонсом, в жизни которого за последнее время произошло немало перемен. Он не только стал безработным, но и развёлся, пишет kokteilis.lv .

«В повседневной жизни костюмы больше не ношу, одеваюсь просто. Хотя из "обуви омбудсмена" до конца так и не удалось выйти... В этой ситуации уместно процитировать слова из книги "Маленький принц": "Ты в ответе за тех, кого приручил". Хотя я и покинул должность, люди на улице подходят, разговаривают. До сих пор спрашивают мнение по социальным вопросам. Многие мне верили. И это было обоснованно – офис омбудсмена действительно хорошо работал. С тех пор как я там не работаю, у меня появилась возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Сейчас я безработный и должен посещать Государственное агентство занятости», – откровенно поделился Юрис Янсонс в интервью журналу.

Он также не скрывает, что дела в личной жизни тоже складывались не лучшим образом – он развёлся, считая, что женщине нужно дать свободу. Хотя это решение и далось непросто, он признаёт, что так бывает. По-прежнему он считает свою бывшую жену Ласму абсолютно замечательной женщиной, о которой может говорить только хорошее.

Ласма – врач, каждый день помогает людям. Юрис до сих пор дистанционно следит за её повседневной жизнью.

Для бывшего омбудсмена это был уже второй брак. От первого брака с Дзидрой у него есть взрослый сын и дочь.

А упомянутая Ласма была значительно моложе его. Они поженились в 2020 году.