Национальные вооружённые силы Латвии значительно развились и в настоящее время могут гордиться профессиональным и хорошо подготовленным составом, уверена командир Штабного батальона НВС, полковник Антонина Блёдоне. Об этом она рассказала в передаче TV24 "Неделя. Post scriptum", пишет LA.LV .

"Армия Латвии с момента своего основания значительно выросла, у нас много знающих и профессиональных солдат", — считает Блёдоне.

В то же время она указывает на ограниченные возможности страны из-за её небольшого размера: "Другой вопрос — это численность. Мы маленькое государство, и наша армия по сравнению с нашим агрессивным соседом также относительно мала". Именно поэтому союзники по НАТО играют ключевую роль в обеспечении обороны Латвии.

"Наши союзники — это те, кто физически усиливает нас. Мы как небольшое государство не в состоянии противостоять России и Белоруссии без помощи НАТО", — заявила полковник.

Говоря о роли союзников, она подчеркнула: "Я не сомневаюсь в наших вооружённых силах, у нас не менторы, а союзники, и они с нами".

Отвечая на вопрос о том, можно ли доверять оборонным планам Латвии, Блёдоне процитировала известную фразу: "План — это ничто, главное — планирование". Она пояснила важность самого процесса планирования и то, как моделируются различные кризисные ситуации, чтобы быть готовыми к любым вызовам:

"Планирование — это тот момент, когда ты ясно осознаёшь свои возможности, ресурсы, и тогда разыгрываются сценарии: что делать, если что-то произойдёт, где наши слабые и сильные стороны, чтобы понимать, где нужно работать дальше".

"Мы систематически проводим такие разборы — на случай любых ситуаций: что делать, если, например, задерживается поддержка или возникают другие непредвиденные обстоятельства".

Она отметила, что Украина является важным примером, на котором Латвия может учиться.

"Война в Украине — это опыт и возможность взглянуть на всё со стороны и использовать это в свою пользу. Если возникнет ситуация, у нас уже есть сценарии, которые мы разрабатываем и к которым готовимся".

Блёдоне также подчеркнула, что планирование — это не одноразовый процесс:

"Конечно, предусмотреть всё невозможно. Это не так, что мы разработали план и убрали его в ящик. Мы постоянно его совершенствуем, проверяем и отрабатываем. Именно для этого проводятся различные военные учения и тренировки".

Она добавила, что учения и тренировки необходимы не только для взаимодействия между своими силами, но и для сотрудничества с союзниками, ведь чаще всего это будет совместная операция разных структур.

"Поэтому нам необходимы тренировки и учения, чтобы отработать, если не весь план, то хотя бы шаги, предусмотренные планом командира", — резюмировала Блёдоне.