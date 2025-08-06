Перемен довольно много. Как ни странно, есть и хорошие новости, но плохих, как водится, больше. К тому же на границах Польши продлен пограничный контроль: там теперь стоят контрольно-пропускные пункты – как до введения Шенгена, и с недавних пор проверяют документы. При поездках стоит это учитывать.

Выплаты на детей в Риге: ценз проживания скорректируют

Депутаты Рижской думы (РД) частично отменят норму о декларировании не менее 1 года в Риге для получения столичного пособия по рождению ребенка. Часть семей осталась без пособия за рождение ребенка из-за нового условия Рижской думы. Однако руководство РД признает его ошибочность и обещает выдачу пособий задним числом.

Речь идет о норме, согласно которой претендовать на пособие по рождению ребенка могут только семьи, в которых один из родителей был заявлен в Риге не менее 12 месяцев. Планируется отменить эту норму и выплатить пособия по рождению ребенка также тем родителям, которые не смогли получать детские пособия с 1 июля (когда «ценз проживания» начал действовать).

Однако норма декларирования – 2 месяцев до рождения ребенка, останется в силе для двойни. В том случае, если родители в течение года не декларировались в столице, то за рождение двойни от рижских властей будет выплачиваться пособие только в размере 150 евро на каждого ребенка.

Как мы уже сообщали, за неделю до выборов Рижская дума приняла поправки к обязательному для исполнения положению «О пособиях по добровольной инициативе в Рижском самоуправлении».

Пособие на двойню было увеличено до 4500 евро. Но если в семье трое и более детей, то пособие на двойню установлено в размере 6000 евро.

Если в семье одновременно рождается тройня или более детей, размер пособия устанавливается в размере 7500 евро. (При этом если дети рождаются раньше 32-й недели беременности, дополнительно выплачивается 1500 евро.)

В свою очередь, с 1 января следующего года, в случае рождения одного новорожденного, размер пособия будет увеличен до 450 евро вместо прежних 150 евро.

О других детских пособиях

Тем временем Министерство благосостояния (Минблаг) обнародовало предварительные цифры различных детских пособий на следующий год.

Что существенно: Минблаг сократил расходы на демографическую поддержку с изначально запланированных 150 миллионов до 80 миллионов евро. Однако некоторые пособия планируется увеличить: вдвое больше станет пособие по уходу за ребенком, более высокое пособие ожидается при рождении ребенка и дополнительные средства для приемных семей и опекунов, сообщает Министерство благосостояния. ** В цифрах это предварительно выглядит так:**

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет станет больше – с 171 евро до 340 евро. Его также планируется привязать к медианному доходу по Латвии. По расчетам министерства, это будет означать увеличение примерно на 30 евро в год в течение следующих трех лет, и к 2028 году пособие достигнет 400 евро.

Также планируется увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с 421 до 600 евро.

Кроме того, планируется значительное увеличение поддержки приемных семей, опекунов и усыновителей – на 30% для приемных семей.

А вот увеличение семейного пособия отложено. Поначалу планировалось также увеличить размер государственного семейного пособия с нынешних 25 евро до 50 евро на ребенка. Однако эта идея отложена. При этом планируется продолжить выплату государственного семейного пособия до достижения ребенком 20 лет, если он учится. В настоящее время семьи получают это пособие до достижения ребенком 18 лет.

Вот таким образом запланированные расходы и были сокращены до 80 миллионов евро.

Торговля алкоголем: нюансы, о которых вы можете еще не знать

Если вы заказали продукты в интернете, чтобы их доставил вам курьер и там есть хоть одна бутылка алкоголя, получите их с большим опозданием.

С 1 августа в Латвии вступили в силу новые поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, предусматривающие более строгие требования к торговле алкоголем, в том числе в интернете.

Dreamstime.

В связи с этим торговые интернет-платформы уже внесли ряд изменений. Что важно учитывать: если в заказанной корзине продуктов будет хотя бы один алкогольный напиток, весь заказ будет считаться «запланированным», и его доставка состоится не раньше чем через шесть часов после оформления.

К примеру, на Wolt Market больше нельзя будет приобрести алкогольные напитки, для их продажи создан отдельный магазин под названием Wolt Alco.

Также изменились сроки оформления заказов: теперь заказ нужно оформить минимум за шесть часов до планируемого времени доставки, которое, в свою очередь, должно быть не позднее чем за час до окончания разрешенного законом времени торговли алкоголем.

То есть если с понедельника по субботу алкоголь можно продавать до 20:00, то последний момент для оформления заказа на тот же день – 13:00. По воскресеньям, когда продажа разрешена до 18:00, оформить заказ нужно до 11:00. Если заказ оформлен позже указанного времени, доставка автоматически будет перенесена на следующий день.

И еще: можно ли получить традиционную скидку в магазинах по случаю дня рождения покупателя? Что стоит учитывать: впредь категорически запрещено указывать, что алкоголь имеет скидки. Запрещено рекламировать более низкие цены и продажи алкогольных напитков в прессе, электронных СМИ, кинотеатрах, магазинах.

Для справки: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 8% смертей обнаруживается у мужчин и 3% у женщин из-за последствий употребления алкоголя. Все больше европейских стран вводят ограничения на доступность алкоголя – сокращаются часы продаж, реклама, ужесточаются предупреждения и пр. В результате за последнее десятилетие в ряде стран Европейского союза было достигнуто значительное сокращение потребления алкоголя. Девять стран ЕС, включая Литву, Финляндию, Грецию и Хорватию, сократили потребление алкоголя на душу населения не менее чем на 10% в период с 2010 по 2022 год, выполнив целевой показатель ВОЗ. Например, в 2018 году Литва сократила потребление почти на 2,5 литра, или на 17%, благодаря более строгим мерам контроля.

Раймонд Окманис, председатель правления Латвийского общества торговцев

«В целом – проявили понимание. Те, кто привык закупаться уже с утра, наверное, были информированы. Первые три дня прошли без каких-либо эксцессов. Люди обычно уже были осведомлены и понимали, что алкоголь купить нельзя. Пока нельзя сказать, чтобы было заметно перераспределение покупок алкоголя по времени суток: ведь был уикенд, да еще и прекрасная погода, люди больше выезжали за город и уже запаслись выпивкой.

Сторонники нововведений говорят, что изменения предназначены для тех, у кого серьезные проблемы с алкоголизмом и кто просто не знает чувство меры. Но постоянные клиенты никуда не денутся. Они просто начнут закупать спиртное впрок.

Еще одно возможное следствие: осенью могут закрыться некоторые маленькие магазины в глубинке – кто-то только по воскресеньям, кто-то совсем».

Поездки: расширен пограничный контроль на границе Литвы/Польши

Польша продлила временный контроль на границе с Литвой и Германией до 4 октября, заявил в воскресенье министр внутренних дел Польши Марцин Кервински, сославшись на сохраняющиеся опасения по поводу нелегальной иммиграции.

«Сегодня не только для нас, но и для наших партнеров по Европейскому союзу (ЕС) важным вопросом является закрытие, если можно так выразиться, маршрута, который перешел в Литву и Латвию», – сообщил М. Кервинскис.

Как известно, еще в 2007 году в шенгенской зоне был отменен пограничный контроль. Однако с недавних пор страны ЕС возвращают на границы контрольно-пропускные пункты. Пока что – временно. В частности, проверяют документы у пассажиров автобусов и авто, пересекающих границы.

Новые правила 2-го пенсионного уровня: что меняется

С 1 августа в Латвии вступают в силу изменения в законодательстве о 2-м уровне пенсионной системы. Цель изменений – повысить доходность накоплений.

Что нового: комиссия для управляющих должна стать меньше, и теперь, теоретически, они должны быть больше заинтересованы в прибыли для своих клиентов. Как прогнозирует Банк Латвии, изменения помогут увеличить пенсионный капитал в ближайшие 10 лет минимум на 60 миллионов евро.

Фоновый фактор: в Эстонии (уже давно) и в Литве (нынешним летом) жителям разрешили снимать накопления с 2-го уровня пенсий. То есть эти деньги жители страны могут просто забрать и выгодно вложить – в свое здоровье, жилищные условия, учебу – свою и детей и т. д. И обойтись при этом без поборов в пользу управляющих пенсионными фондами.

Но в Латвии идут другим путем – пытаются 2-й уровень реформировать, сохранив его обязательность для населения.

Как известно, управляющие пенсионными фондами в Латвии получают за свою работу очень неплохие комиссионные. Эти комиссионные состоят из двух частей – фиксированной и переменной. Раньше для фиксированной комиссии были установлены ограничения: 0,6% в год от суммы активов до 300 миллионов евро и 0,4% в год – сверх этой суммы. Теперь же эти потолки станут ниже. Причем чем большими средствами оперирует управляющий, тем меньшую процентную фиксированную комиссию можно взимать. Цель – постепенно приблизиться к 0,2% в год от накоплений, что почти вдвое меньше средней комиссии на сегодняшний день. (Так и хочется спросить: а почему раньше нельзя было. – Авт.)

Должны измениться также и комиссионные управляющего за переменную часть. Эти деньги он получит только в том случае, если результаты инвестиций превзойдут рыночные индексы, то есть если удастся заработать больше, чем рынок. Эта комиссия устанавливается индивидуально для каждого инвестиционного плана, но не превышает общего уровня комиссии – 0,85%, или 1,1% в год, в зависимости от типа плана.

При этом в закон внесено разрешение управляющим инвестировать в малые и средние предприятия Латвии и в альтернативные инвестиционные фонды. Эта мера призвана простимулировать экономику Латвии. (Возможные риски подобных инвестиций, в том числе коррупционные, мы обсуждать не будем. Они очевидны. – Авт.)

Деньги на отопление: можно обращаться за помощью

Жители Латвии могут претендовать на помощь из фондов ЕС на замену старого и неэффективного отопительного оборудования. К примеру, неэффективного печного отопления.

С 1 августа Центральное агентство по финансам и контрактам (CFLA) принимает проектные заявки по установке тепловых насосов и пеллетных котлов, а также подключению к эффективным системам централизованного теплоснабжения в городских домохозяйствах.

Доступная поддержка из фондов ЕС в этом конкурсе составляет 7,4 млн евро.

В рамках проекта также можно дополнительно провести полную реновацию, полную реконструкцию или создание системы отопления с нагревательными элементами, покупку и установку системы солнечных батарей (с подключением к электросети), увеличение мощности подключения электросети, поясняет CFLA.

Кто может участвовать: проекты могут быть представлены в CFLA собственниками – физическими и юридическими лицами – в одноквартирных или многоквартирных домах в городских районах, теплоснабжение которых обеспечивается углем, торфом или твердым топливом из биомассы.

Нюансы финансирования в этом проекте: «Объем финансирования не может превышать 4400 евро на одного жителя, заявленного в проекте жилого дома, квартиры или квартирных помещений, и сможет покрыть от 50% до 95% расходов проекта в зависимости от типа выбранного отопительного оборудования».

Сроки: проектные заявки будут приниматься с 1 августа по 16 сентября 2025 года. После подачи проектов в течение трех месяцев будет проведена оценка сроков выполнения проектов, реализация проекта должна быть осуществлена в течение двух лет с момента заключения договора.

Документация по проектам доступна на домашней страничке: cfla.gov.lv.

Где получить консультацию: по телефону 24002700 или по электронной почте [email protected].

Для справки: CFLA – подведомственное учреждение Министерства финансов, которое осуществляет надзор за реализацией проектов фондов ЕС и других источников финансирования, выполняя функции института сотрудничества. К ним относятся организация отбора проектных заявок, заключение договоров, мониторинг реализации проектов, проведение платежей и т.д. Офисы CFLA находятся в Риге, на улице Смилшу, 1, а также в регионах – в региональных офисах CFLA в Цесисе, Кулдиге, Резекне и Елгаве.

Штрафы в поездах: о факторе «кенгуру под мышкой»

1 августа портал принадлежащего Pasažieru vilciens бренда Vivi – vivi.lv, выступил с дополнительным разъяснением: даже с купленным билетом в поезде/электричке можно получить штраф в размере 50 евро – билет действителен только тогда, когда он зарегистрирован.

Как мы уже сообщали, с 15 июля введены изменения в порядок назначения штрафов за проезд в поездах. Если пассажир окажется в поезде без действительного билета или не купит его, штраф составит 25 евро при оплате на месте контролеру. Если же штраф будет оформлен в виде счета и оплачен позже, он вырастет – до 50 евро.

Но, как оказалось, это еще не все. Купить билет мало, его нужно зарегистрировать. Иначе штраф – те же 25–50 евро.

На сайте Vivi говорится: «Если билет невозможно зарегистрировать на билетном регистраторе, поездку можно продолжить, но билет нужно как можно скорее зарегистрировать у контролера. Он действителен только после регистрации».

Обсуждение этой публикации Vivi в соцсети X оказалось весьма поучительным: «Когда думаешь, что тупее уже быть не может, кто-то доказывает обратное...Vivi говорит, что с завтрашнего дня во всех поездах билет нужно самостоятельно регистрировать в аппарате у входной двери. И проверят, зарегистрирован ли билет. Если нет – выпишут штраф 50 евро. То есть Vivi не интересует, есть у меня билет или нет, но они оштрафуют за абсолютно бессмысленное действие. Кто автор этого идиотизма?..»

На этот комментарий последовало разъяснение от Vivi: «В электропоезде билет необходимо зарегистрировать сразу после посадки, используя регистратор билетов. В дизельном поезде мы призываем пассажиров, как только вы увидите контролера, самостоятельно подойти к нему и зарегистрировать билет. Билет считается действительным только после регистрации».

Упростили строительство хозпостроек

С 1 августа вступили в силу принятые правительством поправки к строительным правилам, согласно которым небольшие постройки и хозяйственные здания площадью застройки до 25 квадратных метров можно строить, размещать и демонтировать без оформления строительной документации и согласования со Строительным управлением (Būvvalde).

В эту группу входят: отдельные гаражи, теплицы, погреба, навесы, сараи, туалеты и аналогичные объекты, а также навесы транспортных остановок.

Теперь не потребуется строительная документация для строительства таких сооружений за пределами городов, а также на городских участках, где разрешено строительство одно- или двухквартирных жилых домов.

Однако в Государственном бюро по контролю за строительством (Būvniecības valsts kontroles birojs, BVKB) подчеркивают, что упрощенный порядок не распространяется на случаи, если строительство небольших построек планируется на территории государственных охраняемых памятников культуры.

Отныне небольшие постройки и хозяйственные здания не будут регистрироваться в Государственной информационной системе кадастра недвижимости и не будут вноситься в Земельную книгу. Однако если владелец захочет зарегистрировать такое сооружение в кадастровых данных и Земельной книге, в Строительную информационную систему (Būvniecības informācijas sistēma) необходимо будет подать уведомление о строительстве.