Как Янсис в Великобритании на пенсию зарабатывал 6 3053

Дата публикации: 06.08.2025
Latvijas Avīze
Своими раскладами поделился с Latvijas AvIze 65-летний Янис Кемерс, который в следующем году собирается на пенсию из… Соединенного Королевства.

В свое время он закончил Латвийскую сельскохозяйственную академию, на военной кафедре получил специальность ремонтника грузовиков, позднее трудился механиком, инженером, торговал автодеталями. «Годманис сказал – у нас работы нет. Мы открыли вам границу, чтобы все убирались!» - иронизирует Янис. «Я же всегда все планирую. Посчитал, что, пока у меня будет девятимесячное пособие по безработице, столько смогу думать, что делать дальше. Выучил английский язык столько, сколько уж можно выучить в 48-летнем возрасте на трехмесячных курсах. После тех курсов также уехал».

«Кроме своих пяти детей, из которых двое в то время были несовершеннолетними, у Яниса было еще двое приемных детей – детей второй жены, так что иждивенцев хватало. В Англию на заработки отправился в одиночку, вначале остановился у двоюродной сестры. «Она меня приняла у себя в своей семье и полтора года обучала, что и как делать. Хотя еще не говорил по-английски, однако кое-что понимал. Пытался и мучился, и после трех лет наконец на работе стал говорить. Была невеселая ситуация, рассердился и внезапно понял, что ругаюсь по-английски».

Янис оказался весьма лояльным сотрудником компании по производству сэндвичей, в которой служит 5000 человек. В ней он провел 16 лет – сначала упаковывал, затем уже комплектовал сами бутерброды, по 3 секунды на каждый. «Труд физически не из легких, однако Янис не жалуется: «Там у всех есть профессиональные заболевания, но, так как хотел продолжать работать после достижения пенсионного возраста, то каждое утро делал особые упражнения. Если во время работы по какой-то причине останавливались линии, то использовал свободный миг для гимнастики». Коллеги же страдали от заболеваний плеч, пояса, рук, артрита, артроза…

«Те, у которых есть хороший английский язык, на фабрике могут начать подниматься по карьерной лестнице», - поясняет Янис, как пример приводя Элину, восемнадцатилетнюю девушку, которая вначале делала обычную работу у конвейера, но потом понемногу добралась до менеджера, параллельно учась. Ныне Элина сменила работу, трудясь заместительницей начальника почтового отделения».

По достижении 60-летнего возраста британцы могут изымать часть пенсионных накоплений, что Янис и сделал, купив квартиру в Друвиене. «Последний ремонт там был 40 лет назад».

Всего в Великобритании живет около 150 000 человек из Латвии, из них 115 090 – трудоспособного возраста (18-64), а 3090 – старше 65. «Многие по достижении пенсионного возраста планируют отправиться обратно в Латвию, чтобы провести старость…» Чтобы получить полную государственную пенсию в Великобритании, которая составляет 1076 евро, законодательство требует отработать 35 лет, а, чтобы иметь хоть что-то – 10 лет. В случае Яниса, его будущая пенсия составит 350 евро от Латвии и около 700 от Великобритании. Такая вот история успеха — получил человек высшее образование, а полтора десятилетия вкалывал на чужбине...

#Великобритания #пенсии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
