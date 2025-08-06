Рижский зоопарк приглашает пенсионеров. Бесплатно

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2025
grani.lv
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает пенсионеров. Бесплатно

Рижский зоопарк решил пойти навстречу латвийским сениорам и разместил в соцсетях приглашение, где зовёт всех пенсионеров на бесплатное посещение зоосада раз в неделю.

Цена на посещение Рижского зоопарка давно кусаются. Причем весьма ощутимо: для взрослого билет стоит 15 евро, для студентов и пенсионеров — 10 евро, для детей (с 4 до 17 лет) – 8 евро.

То есть для бабушки сводить внука туда обойдется в 18 евро. Многодетные родители могут взять семейный билет, но и он прогрызет внушительную дыру в бюджете: 40 евро. А посему особенно приятно, что зоосад вспомнил про наших пенсионеров, многим из которых посещение зоосада просто не по карману.

Как следует из сообщения, размещенного в социальной сети Facebook, зоопарк представляет им возможность бесплатно посетить зоопарк, чтобы насладиться прогулкой на свежем воздухе и понаблюдать за животными. Сделать это можно каждую среду. Все, что нужно: предъявить на входе свое пенсионное удостоверение. Так что не упустите возможность этим воспользоваться.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
