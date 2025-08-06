Прошло восемь месяцев с тех пор, как в магазинах запретили продажу табачных изделий с ароматизаторами. Мнения отрасли, потребителей и Министерства здравоохранения по поводу необходимости нового регулирования до сих пор сильно расходятся, сообщает tv3.lv .

Новый запрет не стал проблемой для предпринимателей — уже на следующий день они нашли способы обойти правила. Ароматизаторы для электронных сигарет никуда не исчезли: сейчас их можно приобрести отдельно, покупая электронную сигарету, под названием "пищевой ароматизатор".

В интервью tv3.lv представитель отдела профилактики зависимостей Министерства здравоохранения Санита Лаздиня пояснила, что министерство совместно с ПВС проводит исследование этих пищевых ароматизаторов, поскольку пока неизвестно, насколько безопасно их вдыхание. Существуют лишь исследования воздействия при проглатывании, без нагрева и ингаляции.

На вопрос, являются ли такие ароматизаторы более безопасными по сравнению с жидкостями, доступными до запрета, представитель министерства ответила: "Здесь вопрос не в том, что лучше".

Привычки курильщиков после вступления запрета в силу

С момента вступления запрета в силу в обществе наблюдаются разные реакции и способы адаптации к новым правилам. В разговорах с tv3.lv многие "вейперы" признают, что запрет не удержал их от употребления никотина. Некоторые продолжают использовать подобные продукты, заказывая их через интернет или из-за границы. Другие перешли на альтернативы, которые можно смешивать самостоятельно.

Один из постоянных курильщиков говорит: "Для постоянного и долгосрочного курильщика или потребителя никотина всё равно найдётся способ получить нужный продукт, чтобы удовлетворить свою потребность".

Анна, которая курит уже 5 лет, рассказала: "До вступления нового закона в силу я была постоянной курильщицей и со временем искала менее вредные альтернативы. Сначала курила обычные сигареты, но, осознав их влияние на здоровье, перешла на одноразовые электронные сигареты".

Однако она вернулась к обычным сигаретам, поскольку сомневается в безопасности самостоятельного смешивания ароматизатора и никотиновой базы — на упаковке не указаны пропорции.

Другой курильщик, который сейчас снова перешёл на сигареты, отметил: "После запрета стал меньше курить электронные сигареты, потому что нет свободы выбора".

Многие опрошенные признают, что частота и контекст употребления в повседневной жизни не изменились. Единственные причины, по которым иногда потребляют меньше — это цена и доступность.

Представители отрасли о текущей рыночной ситуации

После запрета ароматизированных электронных сигарет и безтабачных никотиновых продуктов в Латвии изменились не только потребительские привычки, но и структура рынка. Производители, продавцы и ассоциации всегда были первыми, кто предупреждал о растущих рисках для общественного здоровья, потерях налоговых поступлений и отсутствии контроля над продукцией неизвестного происхождения. Это традиционный аргумент в пользу сохранения прежнего порядка.

"Потребители, которые ранее покупали качественные, сертифицированные и легально доступные продукты, теперь сталкиваются с ограниченной доступностью. Некоторые начали искать альтернативы за пределами легально регулируемого рынка", — признали в интервью tv3.lv представители компании Vapify. Контрольные механизмы не успевают за изменениями на рынке — легальные компании теряют позиции, тогда как нелегальные продавцы укрепляются.

Компания утверждает, что объём продукции на рынке не сократился — она просто перешла из регулируемого сегмента в "серую" зону, где невозможно обеспечить контроль качества и безопасности. Это создаёт потенциально опасную ситуацию, в которой потребитель зачастую даже не осознаёт, что именно он употребляет.

Как указали в компании Nord Snus, "установленные ограничения дали результат, противоположный ожидаемому — молодёжь, ради защиты которой вводились эти запреты, теперь может приобрести устройства для электронного курения в ещё более широком ассортименте".

Что с нелегальной торговлей?

В интервью tv3.lv представитель Минздрава Санита Лаздиня заявила, что конкретных данных о людях, перешедших на нелегальный рынок или вернувшихся к сигаретам, просто нет.

Продавцы указывают, что именно они — а не участники теневой экономики — подвергаются самому жёсткому контролю и санкциям.

"Не учитывается мнение ни работающих в отрасли, ни представителей правоохранительных органов. Ограничения не затрагивают нелегальный рынок, они только осложняют работу и без того перегруженного легального сегмента", — заявили в Pro Vape Team в разговоре с tv3.lv.

Санита Лаздиня отметила, что процесс разработки законодательства по ограничению табака был открытым, и индустрия могла в нём участвовать. Министерство не обязано сотрудничать с отраслью, поскольку конвенция ВОЗ предусматривает, что табачная политика должна формироваться независимо от коммерческих интересов.

Представители опрошенных компаний сообщают о резком падении оборота и утверждают, что государство теряет доходы от акцизного и НДС. При этом серая экономика растёт, а легальный рынок сокращается.

Как указала Ассоциация безтабачных продуктов, убытки уже ощутимы: "За 90 дней неуплаченный акциз нанёс государственному бюджету “дыру” в размере полутора миллионов евро".

Санита Лаздиня считает, что заявления отрасли о текущей ситуации следует тщательно оценить: "Цель индустрии — не то, чтобы кто-то отказался от продукта, их цель — чтобы вы продолжали быть их потребителем".

Инспекция здравоохранения сообщила tv3.lv, что в первые шесть месяцев этого года при проверках торговых точек, специализированных магазинов, производителей, импортёров и распространителей электронных сигарет и жидкостей для них, из 146 проверенных единиц только 73 полностью соответствовали требованиям.

В 63 случаях были выявлены различные несоответствия, и такие продукты не подлежат продаже.

Из-за недостаточного контроля Минздрав предложил внести поправки в Уголовный закон, которые вступили в силу 10 июня. Теперь за незаконную продажу электронных сигарет и никотиновых подушечек, включая небольшие объёмы, может наступить уголовная ответственность.

Чтобы в будущем улучшить ситуацию и сделать запрет действенным, представитель Минздрава считает необходимым ввести такой запрет на уровне всей Европы, чтобы прекратить торговлю между странами, где он ещё разрешён, а также запретить продажу никотиносодержащих продуктов в интернете.