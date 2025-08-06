Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хористам и артистам покажут фигу: ради финансовой стабильности придется пожертвовать общественной 1 884

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хористам и артистам покажут фигу: ради финансовой стабильности придется пожертвовать общественной
ФОТО: LETA

После отъезда из страны великого блогера-ютюбера политическая повестка дня вернулась в Латвии к родным, отечественным темам. Самая горячая из которых – сокращение пенсий по выслуге лет.

Видно, что правительству очень хочется отрезать от профессиональных пенсий кусочек побольше, но очень боязно. Многие из этих профессионалов люди суровые: пожарные, военные, полицейские. У некоторых и наградное оружие небось имеется. Как таких обидеть?

Так что реформа скорее всего коснется беззащитных деятелей искусства. В нем, в искусстве, особенно нужна индивидуальность, а коллективные ценности и чувство локтя в этой среде не самые развитые, поэтому и бороться с протестами будет легче.

Несколько лет назад Госконтроль проводил ревизию системы пенсий по выслуге лет. И своего удивления не скрывал, обнаружив в списке получателей таких пенсий работников оркестров, хоров, концертных организаций, артистов театра и цирка, и так далее.

«Политика пенсий по выслуге лет в Латвии не упорядочена, не соответствует сути пенсионной политики и несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости», – объявили ревизоры по результатам проверки.

При этом объем бюджетных средств, необходимых для выплаты пенсий по выслуге лет, все растет и растет. Например, если в 2011 году на выплату таких пенсий требовалось 45 млн евро, то в 2020 году – уже 77,5 млн евро. В 2024 году на пенсии по выслуге лет из основного бюджета было потрачено 115 миллионов евро, а в 2030 году эта сумма составит уже около 200 миллионов евро. Будущие обязательства по пенсиям по выслуге лет достигли 4 млрд евро.

Терпеть такое расточительство уже нет никаких сил, так что урезания неизбежны. В итоге обиженные хористы и артисты затаят зло и фигу в кармане. Социальной стабильности стране это, конечно, не добавит.

×
Читайте нас также:
#пенсии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео