После отъезда из страны великого блогера-ютюбера политическая повестка дня вернулась в Латвии к родным, отечественным темам. Самая горячая из которых – сокращение пенсий по выслуге лет.

Видно, что правительству очень хочется отрезать от профессиональных пенсий кусочек побольше, но очень боязно. Многие из этих профессионалов люди суровые: пожарные, военные, полицейские. У некоторых и наградное оружие небось имеется. Как таких обидеть?

Так что реформа скорее всего коснется беззащитных деятелей искусства. В нем, в искусстве, особенно нужна индивидуальность, а коллективные ценности и чувство локтя в этой среде не самые развитые, поэтому и бороться с протестами будет легче.

Несколько лет назад Госконтроль проводил ревизию системы пенсий по выслуге лет. И своего удивления не скрывал, обнаружив в списке получателей таких пенсий работников оркестров, хоров, концертных организаций, артистов театра и цирка, и так далее.

«Политика пенсий по выслуге лет в Латвии не упорядочена, не соответствует сути пенсионной политики и несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости», – объявили ревизоры по результатам проверки.

При этом объем бюджетных средств, необходимых для выплаты пенсий по выслуге лет, все растет и растет. Например, если в 2011 году на выплату таких пенсий требовалось 45 млн евро, то в 2020 году – уже 77,5 млн евро. В 2024 году на пенсии по выслуге лет из основного бюджета было потрачено 115 миллионов евро, а в 2030 году эта сумма составит уже около 200 миллионов евро. Будущие обязательства по пенсиям по выслуге лет достигли 4 млрд евро.

Терпеть такое расточительство уже нет никаких сил, так что урезания неизбежны. В итоге обиженные хористы и артисты затаят зло и фигу в кармане. Социальной стабильности стране это, конечно, не добавит.