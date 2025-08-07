Невероятная находка на дне карьера в Болдерае — местные дайверы, очищающие водоём от мусора, обнаружили подводную лодку. Одноместная субмарина, которую, скорее всего, собственноручно изготовил какой-то энтузиаст, находилась на глубине четырёх метров. Дайверы подняли находку на берег, сообщают " Новости ТВ3 ".

О заброшенной субмарине Мартиньш узнал от коллеги — другого дайвера, который регулярно очищает карьер в Болдерае от мусора и во время одного из погружений заметил поразительную картину. Небольшая подводная лодка, предположительно, собранная каким-то умельцем, лежала на глубине около четырёх метров. Дайверы отправились туда с камерой специальной конструкции, так как видимость под водой очень плохая.

"Глубина небольшая, а аппаратура рассчитана на глубины в 50 раз больше. Два мощных аккумулятора, сам ящик из алюминия, всё это должно выдерживать сильное давление, я нырял на глубину 150 метров", — рассказал о своём снаряжении дайвер Мартиньш.

"Действительно, маленькая, одноместная подлодка, видно, что делал конструктор. Смысла не понял — какой-то безумный эксперимент, может быть, — но она там есть!", — говорит дайвер.

Действительно, небольшая подводная лодка, уже изрядно заросшая водорослями, лежала на глубине четырёх метров в карьере Болдерае, где в жаркую погоду любят купаться местные жители.

"Подлодка длиной примерно 1,5–2 метра, корпус, кажется, из пластика. Крупному мужчине там внутри будет тесно — не знаю, влез бы ли я сам. [TV3: А внутри кто-нибудь не остался?] Это первое, что мы проверили — нет! Но по конструкции видно, что человек подошёл с выдумкой. Есть электродвигатель, система стабилизации, позволяющая подниматься наверх", — говорит Мартиньш.

Находку подняли со дна, промыли струёй воды, доставили на охраняемую территорию и теперь пытаются выяснить, кто её владелец. В интернете можно найти видео, на которых показаны похожие самодельные подводные аппараты, изготовленные за рубежом — возможно, какой-то энтузиаст решил испытать свои силы, правда, не слишком удачно, смеются дайверы.

Латвийский судовой регистр ведёт Латвийская морская администрация. Там поясняют — подлодки, независимо от того, самодельные они или купленные, официально зарегистрировать невозможно. Однако закон не запрещает изготовить такую лодку дома и испытать её на своём участке, например, в пруду возле дома. Если же есть желание использовать незарегистрированную подлодку в чужом водоёме, необходимо получить разрешение владельца.