Жители Латвии больше всего жалуются на стоматологов и хирургов 1 852

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2025
LETA
Изображение к статье: Жители Латвии больше всего жалуются на стоматологов и хирургов

За полгода Инспекция здравоохранения выявила десятки нарушений качества медицинской помощи в Латвии. За первое полугодие 2025 года Инспекция здоровья Латвии (Veselības inspekcija — VI) выявила десятки нарушений, связанных с качеством предоставляемых медицинских услуг, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные VI.

За шесть месяцев ведомство рассмотрело 283 жалобы, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было получено 244 обращения.

Наиболее часто пациенты жаловались на услуги в области стоматологии — 17 случаев. Далее следуют хирургия (14 жалоб), первичная медпомощь (8 жалоб), неврология и нейрохирургия (по 8 жалоб) и акушерство (7 жалоб).

Среди жалоб преобладали вопросы качества лечения, своевременности диагностики, организации предоставления услуг, обращения с медикаментами, а также несоблюдения гигиенических норм.

Из общего числа обращений 171 жалоба касалась качества лечения, из них в 39 случаях (почти 23%) выявлены нарушения или недостатки.

Кроме того, зафиксирован рост жалоб на нарушение прав пациентов: за полгода поступил 61 сигнал, что на 33% больше, чем в первой половине 2024 года (46 жалоб).

По поводу права на информацию, доступ к лечению и план лечения подано 25 жалоб, из них в 15 случаях нарушения подтвердились.

По поводу права на уважительное и корректное отношение, согласие или отказ от лечения поступило 26 жалоб, подтверждено 11 нарушений.

Также в первом полугодии 2025 года VI вынесла 65 административных штрафов за нарушения, связанные с медицинскими и фармацевтическими услугами. Нарушения касались:

выдачи больничных листов без осмотра пациента,

неправомерной выдачи медицинских заключений,

оказания медуслуг в заведениях, не имеющих статуса медучреждений (например, в салонах красоты),

других нарушений законодательства о здравоохранении.

Кроме того, VI провела плановые проверки в 363 лечебных учреждениях по всей стране. В целом инспекция осуществляет надзор за соблюдением нормативных актов в более чем 5400 зарегистрированных медучреждениях и их филиалах в Латвии.

#здравоохранение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
