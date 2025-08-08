Да, теоретически есть еще и третий приоритет — образование, но на него уже деньги были зарезервированы заранее, согласно договоренностям с профсоюзами. Видимо, глава правительства почему–то решила, что если другие важные сферы из этого списка приоритетов исключить, то дополнительные средства этим сферам как бы и не понадобятся. Как говорится, нет так нет.

В списке медицина "не значится"

Но чуда не случилось: тому же здравоохранению дополнительные средства нужны позарез! Главы всех латвийских больниц на встрече с министром здоровья предупредили: если не удастся получить дополнительные средства, то… систему оказания медицинских услуг ждет коллапс. Больницы погрязнут в долгах, а пациентов в следующем году будут записывать в очередь… на 2028 год. Кстати, уже сейчас пациентов записывают на 2027–й.

"Не секрет, что у больниц не хватает средств, необходимы деньги и на повышение зарплат, растут расходы на медикаменты и другие расходы", — заявил в интервью Латвийскому ТВ перед встречей с министром здоровья председатель правления Елгавской больницы Риналдс Муциньш. "Очереди в следующем году будут еще больше, чем в этом", — предупредил председатель правления Общества латвийских больниц Евгений Калейс.

Чтобы решить острые проблемы здравоохранения, отрасль требует дополнительно в бюджете следующего года 600–700 миллионов евро! Впрочем, дополнительные деньги нужны стационарам еще в этом году, и министр Абу Мери ("Новое Единство") высказался в том духе, что… придется обращаться с этим вопросом в правительство. Обращаться, конечно, можно, но вот дополнительные деньги едва ли удастся получить. Премьер и министр финансов на все запросы и медиков, и представителей других сфер неизменно отвечают: "Ищите внутренние резервы". В переводе на простой язык это означает: или нужно найти, на чем сэкономить, или отобрать от одной бюджетной позиции и передать другой.

Очевидно, что даже если в Минздраве сократят всех чиновников, получить таким образом на медицинские услуги требуемые 600–700 миллионов будет невозможно. И даже треть от этой суммы не удастся собрать за счет экономии.

"Лишних" денег нет

Глава Минздрава уже попытался систему здравоохранения "увязать" с демографией, которая, как мы уже сообщали, объявлена приоритетом. Абу Мери заметил, что если мужчина или женщина больны и не могут получить качественную, своевременную медпомощь, то они о потомстве уж точно думать не будут. Он, конечно, прав, но едва ли этот аргумент "разжалобит" премьера, даже не поможет и то обстоятельство, что Силиня и Абу Мери — однопартийцы. "Лишних" денег в казне действительно нет: экономика стагнирует, собираемость налогов по итогам года явно будет ниже, чем было запланировано, дефицит бюджета уже приближается к 50% от ВВП, и нет никаких надежд на то, что правительство будет брать кредиты на здравоохранение. Максимум, на что сам минздрав может дать добро, так это на кредит на реконструкцию Онкологического центра. Дожили: на 21–м году членства в ЕС у государства нет денег на ремонт онкоцентра, а ведь от этого зависит жизнь тысяч раковых больных!

Спору нет: всегда можно найти, на чем сэкономить — и в Минздраве, и в каждом стационаре. Но это все равно будут мизерные суммы, которые не позволят решить ни одну горячую проблему в отрасли.

"Пусть звонят Путину"

Недавно, реагируя на требования профсоюзов увеличить ассигнования на здравоохранение, депутат Сейма экс–глава Минздрава Ингрида Цирцене ("Новое Единство") посоветовала профсоюзным активистам… "позвонить Путину, чтобы он прекратил воевать". Иными словами, из–за войны львиную долю дополнительных средств нужно тратить на оборону и, стало быть, нет возможности увеличить расходы на здравоохранение.

Позиция понятна, однако и власти должны осознавать, что только одной обороной "сыт не будешь". Что же касается второго приоритета — демографии, то, как оказалось, и на него власти пока не готовы выделить даже минимально необходимые средства, чтобы повысить ВСЕ ВИДЫ пособий семьям с детьми. Минфин пока планирует выделить лишь половину от запрашиваемой Минблагом суммы.

Если Минздрав не получит даже части от необходимых финансовых ресурсов, то это означает, что доступность медуслуг за госсчет продолжит снижаться, а очереди на плановые операции, диагностику и консультации врачей–специалистов еще больше увеличатся.